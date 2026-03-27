Ambush marketing rumbo al Mundial 2026: multas de hasta 29 millones de pesos para las marcas

El ambush marketing dejará de ser una “zona gris” para las marcas en México. De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, las empresas que intenten asociarse indirectamente a eventos masivos sin ser patrocinadores oficiales podrían enfrentar multas millonarias, como parte de un endurecimiento a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que busca proteger la inversión publicitaria en estos espectáculos globales.

La iniciativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, aunque aún está pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso necesario para su entrada en vigor. Con ello, el país se alinea a estándares internacionales para proteger los derechos comerciales en eventos de gran escala.

¿Qué es el ambush marketing?

El ambush marketing, o mercadotecnia de emboscada, es una estrategia en la que una marca busca asociarse a un evento de alto impacto, ya sea deportivo, cultural o de entretenimiento, sin pagar por un patrocinio oficial.

En la práctica, esto puede ir desde el uso de frases, colores o elementos visuales que evocan eventos como el Mundial, usar el nombre de la FIFA, el logo de la copa o el balón oficial, hasta activaciones publicitarias cerca de sedes o campañas digitales que sugieren una relación comercial inexistente. El objetivo es capitalizar la atención del público y generar posicionamiento sin asumir el costo de exclusividad.

Reglas más estrictas

La reforma tiene como objetivo central brindar certeza jurídica a los socios comerciales que sí pagan por estos derechos. Para ello, no solo protege marcas registradas, sino también cualquier referencia, directa o indirecta que pueda generar confusión en el consumidor. Para ello, no solo protege marcas registradas, sino también cualquier referencia, directa o indirecta que pueda generar confusión en el consumidor.

Esto implica que acciones comunes en marketing podrían ser sancionadas si no cuentan con autorización, como el uso de hashtags vinculados a eventos, campañas en zonas cercanas a sedes o promociones que incluyan boletos obtenidos fuera de los canales oficiales.

Multas millonarias y nuevas sanciones

La reforma también amplía las facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sancionar estas prácticas, elevando de forma significativa las consecuencias para las empresas. Las multas pueden alcanzar niveles millonarios y escalar si la infracción persiste:

Multas económicas de hasta 250,000 UMAs, lo que equivale a 29.3 millones de pesos si se considera que la UMA tiene un valor de 117.31 pesos.

si se considera que la UMA tiene un valor de 117.31 pesos. Multas adicionales de 1,000 UMAs por cada día que persista la infracción tras la notificación.

tras la notificación. Clausura temporal de hasta 90 días o definitiva del establecimiento.

o definitiva del establecimiento. Arresto administrativo de hasta por 36 horas para los responsables

Un nuevo reto para las marcas

De cara al Mundial 2026, el endurecimiento de las sanciones redefine las reglas del juego para la publicidad. La creatividad seguirá siendo un diferenciador, pero ahora deberá operar dentro de límites más claros en materia de propiedad intelectual.

En un entorno donde la visibilidad global representa una oportunidad clave de negocio, el riesgo de incurrir en ambush marketing no solo implica un daño reputacional, sino también un impacto económico que puede ser significativo para las empresas.