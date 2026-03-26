El lado invisible del éxito: las lecciones que llevaron a Terry Gutiérrez a liderar Tesla México

A los 17 años, Teresa Gutiérrez sufrió una disección en la carótida izquierda, lo que provocó daños en la circulación de sangre en el cerebro y le hizo perder la movilidad. Tras años de tratamiento, logró recuperarse y hoy es country manager de Tesla México.

Lo más importante para mí no fue levantarme de la silla de ruedas, sino somos lo que vivimos, sino entender que somos el proceso, lo que vivimos y en qué decidimos confiar”, relató durante la conferencia “La crisis no avisa, la estrategia sí” llevada a cabo en Fábrica de Negocios de GS1 México.

En tanto, explicó que para llegar a Tesla no fue un camino sencillo, debido a que muchas veces no se visualiza el proceso que hay detrás del éxito. Durante el proceso de selección, destacó por presentar un enfoque distinto, basado en investigación de mercado, contacto con clientes potenciales y análisis del posicionamiento de la marca.

Lo que no se ve detrás del éxito en el liderazgo

Terry Gutiérrez (como es conocida) detalló que ante una era en la que la tecnología cambia rápidamente, es importante comprender el rol del líder, ya que no se trata de asumir triunfos, sino hacer un esfuerzo extra que es difícil de ver o medir, pero hace la diferencia.

En este sentido, mencionó el ejemplo de Cristiano Ronaldo, quien es conocido por ser un gran jugador de fútbol y contar con varios trofeos. Aunque es mundialmente conocido, detrás de todo ello existe una rutina, disciplinada y trabajo duro, lo que muchas veces no se visualiza.

Lo mismo ocurre con los negocios, porque para llegar al éxito, se requiere de planificación, constancia y sobre todo contar con las personas adecuadas.

El rol del líder es poder solucionar los problemas más complejos de la organización. No es el que está arriba, es el que te ayuda a construir las soluciones que necesitas para solucionar los problemas de la operación”.

Los cinco pasos para diferenciarse profesionalmente

Terry Gutiérrez expresó que muchas veces le han dicho que es una persona con mucha suerte, pero durante su trayectoria ha aprendido a tener en cuenta cinco pasos para lograr diferenciarse profesionalmente.

1. Suerte: Se dice que para tener suerte hay que estar en el lugar correcto en el momento correcto, pero Terry señaló que también es tener la preparación y el “hambre” para tomar los riesgos que se aproximan.

“He tenido mucha suerte, pero también me he levantado, creído mucho en mí y he tomado riesgos”.

2. Trabajo: Crecer laboralmente se logra al confiar en la intuición, tomar decisiones arriesgadas y con la capacitación. Asimismo, aconsejó descartar las actividades que no generan suficiente valor, alejarse de las distracciones y preguntarse cuáles son las prioridades que tienen que suceder en la semana para que generen un impacto positivo a corto y largo plazo.

“Lo que tú no hagas por tus clientes, la competencia lo hace por ti”.

3. Definir dónde jugar: Implica conocer los lugares donde invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Especialmente conocer a los clientes y cuáles son los que generan mayores ganancias.

En este contexto, define que existen tres tipos de clientes; los de alto valor y rentabilidad, aunque más exigentes, los de alto volumen, pero baja rentabilidad y los de bajo volumen y baja rentabilidad.

4. Talento: Una buena estrategia no puede lograrse si no se complementa con el talento. Porque, aunque el sueño es contar con un equipo eficiente, lograrlo requiere tener un compromiso hacia ellos, brindando incentivos que reconozcan sus habilidades.

Por ello, recomendó que los empresarios tengan claro a dónde quieren llegar, repetir constantemente lo que esperan del equipo e invertir en talento. “Es ocho veces más factible que llegues a tus resultados financieros si tienes a las personas correctas”.

5. Propósito: Es el motivo del porqué se hacen las cosas, el motivo para levantarse cada mañana.

Finalmente, indicó que el propósito debe guiar las decisiones, sin perder de vista los valores: “¿De qué sirve ganar en la vida si pierdes tu humanidad?”.