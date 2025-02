¿Tu equipo está roto por divisiones y chismes?

En muchas organizaciones, las divisiones no llegan de golpe. No aparecen con un gran anuncio ni un cambio drástico. Empiezan poco a poco. Un comentario sarcástico aquí, una preferencia injustificada allá. De repente, un día notas que las reuniones son más tensas, los correos están llenos de pasivo-agresividad, y el equipo… bueno, el equipo dejó de ser un equipo.

¿El origen? A menudo, un liderazgo que, en lugar de inspirar, prefiere controlar. Un jefe que, tal vez sin darse cuenta, fomenta divisiones para mantener su posición segura. “Divide y vencerás,” dicen algunos. Pero la verdad es que dividir no es estrategia; es inseguridad disfrazada de poder.

Cuando liderar se convierte en dividir

Me recuerda una experiencia que viví hace años. Habíamos pasado meses sin un director general, y el equipo se unió como nunca antes. Sabíamos que, si no trabajábamos juntos, no íbamos a sobrevivir. Planeábamos, discutíamos, debatíamos… y funcionaba. Incluso nos iba bien.

Entonces llegó un nuevo director. Venía de liderar con éxito en un mercado más pequeño, pero su estilo no encajaba del todo. Era democrático, incluso amable, pero también desconectado de la realidad de nuestro mercado. Para ganar adeptos, comenzó a dividir.

Prometía cosas a algunos para obtener su apoyo. Y aunque sus intenciones no eran malas, esto creó bandos: los que lo apoyaban sin cuestionar porque les convenía, y los que lo criticaban porque veían los errores en sus decisiones.

En poco tiempo, el equipo estaba roto. Las reuniones dejaron de ser colaborativas; eran campos de batalla. Los problemas no se resolvían; se usaban como armas. Y lo peor: la confianza que habíamos construido se esfumó.

Dos años después, estábamos en crisis con resultados estancados y clientes frustrados. Un equipo que apenas se hablaba. Y el director, finalmente, entendió que no podía seguir así. Tuvo que dar un paso al costado.

¿El problema? Aunque empezó la reconstrucción, las heridas tardaron años en sanar. El daño ya estaba hecho. Lo que habíamos construido en meses, nos tomó cinco años recuperar.

La pregunta obligada es ¿dividir o unir? Creo que un verdadero líder no divide; une. Porque cuando divides, destruyes lo más valioso de un equipo: la confianza. Y sin confianza, no hay colaboración. Sin colaboración, no hay crecimiento.

Piénsalo. ¿Qué crees que logra más? Dos áreas enfrentadas porque compiten por recursos. O dos áreas unidas, trabajando hacia un propósito compartido. La diferencia entre un equipo roto y uno exitoso no está en el talento individual. Está en cómo trabajan juntos.

¿Cómo sanar un equipo roto

Si tu equipo está atrapado en divisiones y chismes, no es el fin del camino. Aquí tienes tres pasos simples pero poderosos para empezar:

Habla: Abre conversaciones sinceras, incluso incómodas. Las divisiones crecen en el silencio. Si no hablas, las brechas se vuelven abismos. Define un propósito compartido: No basta con que todos hagan bien su trabajo. Necesitan saber que están construyendo algo juntos. Metas claras y colectivas eliminan rivalidades innecesarias. Reconoce con justicia: ¿Quieres resentimientos? Reconoce siempre a los mismos. ¿Quieres unión? Asegúrate de valorar a todos por igual. La equidad no es solo justa; es esencial.

El verdadero poder de un líder no está en dividir para controlar. Está en unir para crecer. No se trata de quién tiene más poder, sino de quién inspira más confianza. Así que, la próxima vez que notes chismes, divisiones o rivalidades en tu equipo, detente y pregúntate: ¿Estoy liderando para dividir o para unir? Porque la diferencia no solo define el éxito de tu equipo; define tu éxito como líder.