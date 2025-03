Día de la Mujer: Falta de créditos y tiempo detienen a las emprendedoras

Ser emprendedor es igual de difícil para hombres y mujeres, debido a que se necesita dedicar mucho tiempo, no se tiene horarios y se vive en la incertidumbre constante; sin embargo, para las mujeres el camino es más retador, porque dedican más tiempo al trabajo de cuidados y tienen menos acceso a financiamiento.

“Las mujeres emprendedoras tienen los mismos retos que en el mundo corporativo, tienen más del doble de trabajo en la casa que un hombre, como emprendedora eso te quita tiempo y acaba dándote muchos más retos para tener más tiempo y dedicarle al emprendimiento”, comenta Alejandra Ríos, presidenta ejecutiva de Ambrosía.

Trabajo de cuidado

Uno de los principales motivos de fracaso de las mujeres emprendedoras, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem) es la falta de disponibilidad de tiempo, así lo dice el 18% de las emprendedoras, mientras que sólo el 15% de los hombres coincide con esta premisa.

Diana Ancira, fundadora de La Cana, puntualiza en que uno de los principales obstáculos en el emprendimiento femenino son los estereotipos en los roles de género, ya que culturalmente el cuidado del hogar, los hijos y de los familiares se asignan a las mujeres.

Si las mujeres no emprendemos tanto como los hombres es sin duda por los roles y estereotipos de género y la educación que nos dan como mujeres en países como México que aún es conservador y machista”.

Por ello, la educación a temprana edad y el entorno en el que se desarrollan las infancias influye en las oportunidades laborales y profesionales de las mujeres, como los juegos asignados a las niñas de los cuales se enfocan en labores de cuidado.

Balance entre vida y negocio

Marlene Garayzar, cofundadora de Stori puntualiza en que es difícil logar un balance entre la vida personal y el emprendimiento, y siempre habrá momentos que sacrificar, la clave está en buscar el mejor momento.

En los primeros años de creación de Stori a mi hijo no lo disfruté, pero estaba construyendo el futuro, si no lo hubiera hecho, Stori no sería lo que es ahorita. Si quieres llegar lejos tienes que hacer sacrificios, pero hay que pensar cuando es el mejor momento para hacerlos, a mí me funcionó en los primeros años de mis hijos”.

También destaca la importancia de formar equipos que dirijan el negocio sin la necesidad de que el emprendedor este presente, pues ello permitirá dedicarle más tiempo al ámbito familiar y personal.

Falta acceso a financiamiento

Otro de los motivos de fracaso de los negocios creados por mujeres en la falta de acceso a financiamiento; sin embargo, el 20% no recurre a préstamos y créditos, de acuerdo con la Asem.

En el venture capital es igual, Alejandra Ríos dice que menos del 10% de financiamiento de VC se destina a empresas fundadas por mujeres, “lo que significa que hay más dificultad para conseguir los fondos para emprender”.

Que las mujeres tengan mayor acceso a financiamiento requiere de la banca tradicional, las Fintech y el gobierno, se requiere financiarlas a una tasa menor, pero también brindarles educación financiera para administrar su negocio y las finanzas personales.

Las emprendedoras coinciden en que ya existen instituciones financieras que tienen programas enfocados en mujeres, pero se requiere que se atrevan a pedir créditos y tengan las herramientas para administrar el negocio.

“Lo que se necesita es financiarlas a una tasa menor, eso ayuda en dos sentidos; porque te pagan mejor, y tienes menos riesgos, e impulsar el programa de equidad de género”.