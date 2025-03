Día de la Mujer 2025: ¿Qué le preguntarías a una mujer CEO?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y este año es bajo el lema “Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la finalidad de este lema es ampliar la igualdad de derechos, el poder y las oportunidades para todas, con un futuro feminista en el que no se deje a nadie atrás.

Una de las áreas donde continúa la brecha de género es en los puestos de Alta Dirección, principalmente en los cargos de CEO, debido a que cuatro de cada diez de estas posiciones están cubiertas por mujeres, señala Grant Thornton.

Este año le preguntamos a las mujeres lectoras de El Economista qué le preguntarían a una mujer CEO y le hicimos esas preguntas a dos directivas, Nazareth Black, CEO de Zacua y Maribel Dos Santos, CEO de Oracle México. Esto es lo que nos respondieron.

Nazareth Black, CEO de Zacua

Incursionar en la industria automotriz siendo mamá a temprana edad y con recursos económicos limitados es un reto, pero no fue imposible para Nazareth Black, CEO de la primera marca de autos eléctricos ensamblados por mujeres, Zacua.

Con más de 20 años de experiencia en el rubro y la necesidad de generar ingresos, su primer emprendimiento fue uno de los primeros marketplaces dedicado a la venta de autos Car Fast.

A pesar de que el camino no fue fácil por incursionar en una industria que principalmente se compone de hombres, Nazareth Black ha demostrado que es posible triunfar, ya que para este año planea sacar más modelos. Por ello, ha respondido a las preguntas que envían los lectores:

Nazareth Black, CEO ZacuaEspecial.

¿Qué le dirías a tu yo adolescente?

Lo que le diría es: "Calma". La animaría a que hiciera las cosas con calma porque cuando uno está muy joven, uno es muy aprensivo, tienes muchos miedos y piensas que no vamos a llegar y sientes que es muy complicado, pero vas creciendo y logrando cosas.

También le diría que esté más tranquila, a tener más confianza, a creer mucho en ella misma y no tener límites, pero esas cosas se van aprendiendo con la madurez.

También hay que poner mucha atención en las decisiones que tomamos, en los objetivos que nos planeamos y entender que todo es posible.

¿Qué consejos le darías a las mujeres que buscan llegar a un puesto de liderazgo?

Definan muy bien si querer ir a un puesto de liderazgo, porque no tiene sentido que uno ande demostrando cosas, pero resulta que tes descontento y a lo mejor querías dedicarte a la jardinería, por ejemplo.

Tomen el tiempo para reflexionar si quieren dedicarse a la vida corporativa o llegar a un puesto de liderazgo. A veces solo vemos lo bonito, pero hay muchas cosas detrás, son niveles distintos de exigencias, preocupaciones.

Se oye bonito cuando dicen que diriges una empresa o que eres un líder pero hay muchas cosas detrás, uno no puede a veces tener un equilibrio normal entre irte con tus amigas a pasarla bien, muchas ocasiones no puedes ver a tu familia. El costo es muy alto y como es un costo muy alto, yo les invitaría a tomar ese tiempo para reflexionar y que decidan si quieren en realidad eso.

¿Cómo lograste gestionar la parte empresarial y la personal?

Hago mucho énfasis en eso. No nos dejemos llevar por los conceptos estereotipados porque si nos dejamos llevar, va a ser casi imposible que lo logremos y eso nos va a generar mucha frustración.

Yo invito a las personas a que creen sus propios conceptos, ¿qué es felicidad para ti?, ¿qué es plenitud?

En esta vida que elegir, han sido muchos años de trabajo, he tenido que trabajar 20 horas diarias y en ocasiones no he podido dormir y desde ahí no vas a poder tener tiempo en lo otro, no vas a poder ir al gimnasio y ser exitosos en lo profesional, en ver a tu pareja, entonces tenemos que redefinir tu concepto de éxito

En mi caso, me considero una mujer muy plena, pero ha sido porque así lo hice cuando comprendí que no iba a poder estar en todos lados al mismo tiempo, con la misma eficacia, con la misma calidad, yo lo personalice, algo que jugando le llamé la licuadora me puse a hacer un inventario.

Cuando supe que me quería dedicar a esto, me iba a llevar mucho trabajo y si voy a tener que trabajar más que los demás, entonces eso me va a restar otro tipo de otras cosas.

Desde tu perspectiva, ¿consideras que hemos avanzado en cuestión de equidad de género?

Cuando leo de historia me doy cuenta de lo que pasaban las mujeres, y tristemente seguimos pasando exactamente lo mismo hace 2,000 años y eso antes me generaba un poco de frustración porque básicamente las mujeres seguimos sumergidas en las misma educación que no han sometido por milenios.

Creo que es un momento donde tenemos que reflexionar muchísimo, juntarnos con otras mujeres para hablar realmente sobre los temas sin tapujos y empezar a trabajar para primero mejorar nuestras vidas. No podemos mejorar la vida de los demás o apoyar a que los demás hagan cosas si no nos aseguramos primero de ser realmente libres.

Hoy resulta increíble que se habla de asuntos de las mujeres, pero no hay mujeres hablando de eso y de lo que necesitamos. Entonces, lo que se tiene que hacer, como una medida, es abrir esos espacios cuotas de género, son importantes para que empecemos a ir y ocupar los espacios y yo estoy segura que hay muchísimas mujeres preparadas.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío y de qué manera lo superaste?

El mayor desafío es conmigo misma, porque las mujeres a veces somos nuestro peor juzgador más agresivo y cuando me empiezo a atacar a mí misma y a decirme que no puedo, que no merezco esto, que fue obra de la casualidad.

Por ello, trato de que la primera actividad del día sea pasar tiempo conmigo para ver cuando me estoy poniendo débil de algún lado y preguntarme: ¿Por qué estás sintiendo que no puedo?

Maribel Dos Santos, CEO de Oracle

Maribel Dos Santos quería ser astronauta, pero la vida la llevó al mundo de la tecnología y actualmente es la CEO de Oracle..

La directiva es venezolana y entró a Oracle en 2007 como directora de Cuentas Clave en su país natal, en 2015 llegó a México como Vicepresidenta para Latinoamérica del producto Human Capital Management.

Maribel Dos Santos está casada y tiene dos hijos, y dirige una de las compañías más importantes de tecnología, sector que históricamente ha estado liderado por hombres. Esto es lo que respondió a las preguntas de las lectoras de El Economista.

Maribel Dos Santos, CEO de Oracle México.Shutterstock.

¿Has enfrentado algún reto por ser mujer y estar al frente de la organización?

El talento no tiene género y las capacidades que uno va construyendo tampoco se miden por en función de si se es género femenino o masculino, la realidad no debe ser así.

Nosotras a veces estamos predispuestas a situaciones de rechazo y esto hace que tengamos un comportamiento ante los ámbitos profesionales que sean más difíciles de llevar que si fuesen un hombre. Muchas veces nosotras misma tenemos esa barrera.

Las barreras a la que me he enfrentado, la realidad, siempre son de percepción, cada vez que uno se sienta a una mesa a negociar y el 80% o 90% sigue siendo hombres, está esta percepción, pero nunca he tenido que comportarme de cierta manera porque soy mujer o pensar ¿cómo lo estaría haciendo un hombre si estuviese en esta situación?; sin embargo, estoy cada vez más consiente de esto porque pasa con muchas mujeres que tenemos alrededor.

Hay que ser fiel a tu esencia, tener no negociables en cualquier posición que tengas y eso no debería tener un comportamiento diferente porque estas rodeada de hombres.

¿Qué consejos le darías a las mujeres que buscan llegar a un puesto de liderazgo?

Lo primero que hay que definir es ¿qué es un puesto de liderazgo? Es ser una inspiración para otros individuos, y también entregar resultados. A veces nos confundimos, de que vamos a tener más tiempo de entregar los resultados porque somos mujer, y eso no debería ser así.

Para llegar a un puesto de liderazgo se requiere estar orientada a resultados, ser una inspiración para otras personas y hacer mayor networking.

¿Qué es lo que más te ha dolido sacrificar?

El sacrificio que en algún momento hice en mi vida es no haber estado cerca de mi mamá cuando falleció. Estaba trabajando en otra parte del mundo y no vi sus últimos momentos. Eso es uno de mis sacrificios y perdidas, yo diría dolores.

La otra es la dedicación de tiempo para mí misma y para mi entorno familiar

¿Consideras que existe el equilibrio entre lo laboral y lo personal?

Hay que definir que es el equilibrio. Yo tengo una vida profesional, familiar y una vida propia como individuo. Intento balancear mi vida profesional, pasar tiempo de calidad con mis hijas como con mi esposo y las personas más allegadas que quiero, peo realmente a quien menos le dedico tiempo es a mí misma; sin embargo en mi trayectoria profesional, de 35 años, considero que he tenido una vida más balanceada haciendo algunos sacrificios.

La organización te ayuda a tener algunos espacios, pero todo depende de cómo lo hagas tú. Las organizaciones te pueden dar, o no, espacios, pero tú tienes que ser responsable de cómo lo divides y lo repartes. La responsabilidad es propia, no importa en que organización estés, porque si no puedes o no quieres no deberías estar ahí.

¿Qué debería cambiar para que más mujeres lleguen a puestos directivos?

Hace un año era más fuerte la incorporación de mujeres en puestos directivos, percibo que ha bajado un poco la intensidad. Es como si en los últimos seis meses o un año se hubiera perdido la tracción de los últimos 5 años.

Hay muchas iniciativas de diversidad e incorporación, pero se ha pedido en alta dirección, se necesita retomar el impulso de darle oportunidad de las mujeres, las organizaciones están cada vez más conscientes de hacer un plan de carrera.

En eso Oracle ha sido determinante, porque ha tenido grandes iniciativas. Yo tengo ocho años y he visto como ha ido cambiando, y no por cumplir una cuota de generó, sino incluir soft skill y hard skills para que estemos más preparadas para tomar posiciones de liderazgo.

Siempre he estado en desacuerdo con las cuotas porque cada individuo debería llegar a la posición que le corresponde, pero es cierto que si no se colocan este tipo de cuotas es más sencillo incorporar al común denominar y estaríamos hablando de hombres y no de mujeres.

También cada vez debemos ser más conscientes de que los derechos y los deberes deberían ser igual para hombres y mujer. Todo debería comenzar desde casa y cambiar la palabra ayuda por colaborar, porque cuando pides ayuda es cuando piensas que la responsabilidad solo es tuya.

¿Qué consejo le darías a tu yo de adolescente, o a tú yo de 20 tantos?

A mi yo de veintitantos años le diría con más fuerza “tú puedes hacer lo que quieras”, No solamente sueñes, sino que haz un plan, y si realmente abierta a los mensajes y a como estas evolucionando y toma las alternativas de manera más temprana.

“Hay que ser fiel a sí misma, no importa en que posición este”.