El éxito no depende de apegarse a roles de género: Nazareth Black, CEO de Zacua

Ser madre emprendedora conlleva más responsabilidades pero esto no fue un obstáculo para crear uno de los primeros sitios web en la comercialización de autos usados y después desarrollar la primera línea de autos eléctricos creados y ensamblados en México.

En este sentido, Nazareth Black, CEO de Zacua, con una planta en Puebla, se ha posicionado como una de las principales mujeres líderes en la industria automotriz.

En México, una de cada cuatro mujeres ha fundado una empresa sola o con alguna socia, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México; sin embargo, el camino para Nazareth no ha sido fácil, debido a que se sometió a desvelos, comentarios por adentrarse a un campo mayormente compuesto por hombres, así como la constante preparación.

Me ha costado mucho, por supuesto, porque las mujeres estamos sometidas a mucha presión todo el tiempo. Entonces, ha sido una constante en negociar conmigo misma y en no someterme a los estereotipos”, comenta Nazareth Black.

Detección de oportunidades de negocio

El deseo por sobresalir, siendo una madre joven dentro de un contexto familiar con escasos recursos y violencia, provocó que Nazareth Black no dejará de buscar el crecimiento.

Asimismo, el 27% de las mujeres que emprenden en el país lo hacen para generar sus propios ingresos, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

Es por ello que al buscar una oportunidad de negocio, creó hace 20 años uno de los primeros marketplaces enfocados en la venta de autos, Car Fast, el cual tuvo un éxito por ser una de los pioneros en el país.

Cuando uno está trabajando en algo que le gusta, empiezas a detectar otras oportunidades y si te interesa, empiezas a ver más oportunidades, las aprovechas y comienzas un proceso de diversificación”.

A pesar del éxito que tuvo Car Fast, en 2018 se inauguró Zacua, la línea de automóviles eléctricos ensamblados en México, pero con la singularidad de que muchas de las labores son encabezadas por mujeres por medio de procesos artesanales.

La elaboración de los automóviles eléctricos de Zacua, las mujeres se encargan del ensamble del tablero de carga, instalación eléctrica, conectar la potencia, arneses, banco de baterías y las alarmas.

“Queremos que nos perciban con un país lleno de gente talentosa con capacidades extraordinarias para innovar y con esa misión, proyectar a México, proveer autos cero emisiones y aprovechar el talento que tenemos en casa”.

El crecimiento no se detiene

Nazareth Black aconseja no apegarse a los estándares y expectativas de los roles de género, ya que esto impide el crecimiento personal y profesional.

A pesar de sus logros, comenta que todavía no ha llegado a su límite, porque el éxito implica la mejora continua, algo que se puede construir todos los días y sobre todo es subjetivo, por lo que es importante no apegarse a ideas ajenas.

Cuando no podemos alcanzar los estándares que nos imponen los estereotipos, las mujeres tenemos mucha carga encima, se nos pide que para ser exitosas tenemos que ser buenas en todo”.

En este sentido, la presión de las mujeres por cumplir con los roles de género, es decir, estas implicada completamente en la educación de los hijos, así como el cuidado del hogar o familiares se refleja en el 18% de las emprendedoras que fracasaron a causa de la falta de disponibilidad de tiempo, según datos de la Asem.

Por ende, aconseja poner en una balanza cuáles son las cosas más importantes en la vida personal y profesional, ya que en el caso de Nazareth Black fue la familia y su carrera profesional, conceptos que se cree que no se pueden sobrellevar juntos, pero eso no fue un impedimento.