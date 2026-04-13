Día Mundial del Emprendimiento: vender ya no basta, el reto es dirigir un negocio rentable

Uno de los grandes retos de los emprendedores es consolidar el negocio, puesto que el tiempo promedio para alcanzar la rentabilidad es de 2.4 años, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem), lo que evidencia la necesidad de fortalecer la gestión desde las primeras etapas.

Para lograrlo, especialistas coinciden en tres ejes clave: una gestión financiera sólida, una operación eficiente y una estrategia centrada en el cliente.

En este contexto, el comercio electrónico se ha consolidado como una alternativa relevante para emprender. Sin embargo, también plantea nuevos desafíos. De acuerdo con el estudio NubeCommerce, realizado por Tiendanube, el 95.3% de las tiendas en línea son operadas directamente por sus fundadores, lo que refleja una alta dependencia operativa.

Esto implica que los emprendedores deben evolucionar de vender a dirigir sus empresas.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra cada 16 de abril, Juan Martín Vignart, Country Manager de Tiendanube México señala que las marcas están apostando por fabricar sus propios productos, lo cual refleja un cambio estructural, puesto que los emprendedores están dejando de ser intermediarios para convertirse en creadores de valor.

Este cambio también se traduce en crecimiento, las marcas que logran consolidarse a partir de la autenticidad y una identidad clara registran un crecimiento mensual de hasta 33.5%, especialmente en categorías como moda, belleza y joyería.

Sin embargo, Juan Martín Vignart dice que el verdadero reto es la dificultad para delegar, lo cual tiene impacto directo en la operación, pues cuando el fundador opera todas las funciones, el negocio deja de crecer. A esto se suma que el 75.5% de los emprendedores identifica la adquisición de clientes como su principal desafío, mientras que el 33.3% señala la falta de tiempo para gestionar todas las áreas del negocio.

“El éxito depende de la capacidad de las marcas para ser ubicuas y estar exactamente donde el cliente decide interactuar. La verdadera ventaja competitiva radica en contar con un ecosistema de herramientas integradas”, señaló.

Rentabilidad, el pendiente estructural

Lograr la rentabilidad del negocio también requiere tener una buena gestión financiera, que sea eficiente y sostenible a largo plazo; sin embargo, el 28% de los emprendedores no tiene planeación financiera y 98% considera que necesita mejorar su gestión financiera, de acuerdo con la Asem.

Para René Martín Torres Fragoso, cofundador y presidente Contpaqi, la clave está en profesionalizar la operación desde el inicio.

“Emprender es construir negocios que trascienden. Cuando hay formalidad, organización y claridad financiera, las ideas se convierten en decisiones firmes y en crecimiento con propósito”.

Por ello, a los emprendedores les recomienda cinco claves para consolidar el negocio.

1. Formalizar el negocio desde el inicio: hacerlo brinda certeza legal, confianza a los clientes y un crecimiento sin fricciones.

2. Elegir el régimen fiscal adecuado y facturar correctamente: esto asegura cumplimiento y orden en cada operación.

3. Mantener la contabilidad al día: te permite cumplir sin complicaciones y enfocarte en hacer crecer tu negocio

4. Tener visibilidad de clientes e inventarios: impulsa una gestión más eficiente y un mejor control del negocio.

5. Profesionalizar la operación financiera y asumir el liderazgo empresarial: transforma la intuición en decisiones estratégicas y convierte el emprendimiento en una empresa con visión, dirección y futuro.

Más allá de las herramientas, el reto de fondo es dar el salto de emprendedor a empresario. En un entorno donde los consumidores exigen inmediatez y las plataformas evolucionan constantemente, la consolidación no depende solo de vender, sino de construir una operación capaz de sostener el crecimiento en el tiempo.