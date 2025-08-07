Cerveza representa hasta 40% de ingresos en tienditas mexicanas: Grupo Modelo

Oaxaca, Oax. Grupo Modelo, la empresa cervecera dueña de las marcas Corona y Victoria, impulsa la operación de cerca de 300,000 tiendas en México, negocios que generan hasta el 40% de sus ingresos totales por la venta de cerveza.

Además, los establecimientos que venden cerveza aumentan sus ingresos en un 20% en comparación con aquellos que no lo hacen, destacó el presidente de Grupo Modelo, Daniel Cocenzo.

Como parte de las celebraciones por los 100 años de la empresa cervecera, subrayó la relevancia económica de las operaciones de los pequeños comercios dentro de la industria, ya que cerca de 30 millones de personas en México dependen directa o indirectamente de actividades vinculadas con la venta de cerveza en tiendas, bares y restaurantes.

Mientras que más del 80% de los mexicanos consideran estos lugares como un escape de la rutina, y al menos la mitad ha celebrado momentos importantes de su vida en ellos.

Durante un recorrido por pequeños negocios del centro de Oaxaca, el vicepresidente de Go To Market de Grupo Modelo, Felipe Aragao, subrayó que la empresa ha crecido de la mano de estos establecimientos, a los que apoya e impulsa con herramientas digitales y financiamiento.

Puntualizó que otorgan créditos a los dueños de las tienditas, cuyo monto varía según sus necesidades y tamaño, pero estimó un promedio de 9,000 pesos para los pequeños establecimientos, con plazos de siete y 14 días para la compra de los productos de la marca.

“Creamos un crédito revolvente para tenderos, ajustado lo que compran semanalmente para que no se convierta después en un problema. Entonces, en cierto sentido, funciona como ayuda para financiar el negocio”, acotó.

También facilitan el acceso a otro tipo de financiamiento mediante una fintech, propiedad de una empresa independiente al grupo cervecero, que brinda garantías para que los dueños puedan obtener montos mayores de crédito.

Con Bess, su aplicación móvil, la cervecera impulsa la eficiencia en las tienditas al simplificar pedidos, optimizar inventarios y apoyar la toma de decisiones con ayuda de inteligencia artificial.

“Queremos crecer aún más y creemos que esta plataforma nos va ayudar a que las tienditas se enganchen más con nosotros”, manifestó Felipe Aragao.

Grupo Modelo invierte en fomentar el consumo responsable de cerveza en estos pequeños negocios y destina recursos para proveer a los dueños de las tienditas equipos de refrigeración que aseguran productos en óptimas condiciones y siempre disponibles. También contribuye a mejorar las fachadas de los establecimientos.

Oaxaca es un mercado estratégico para Grupo Modelo, donde comenzó a invertir desde la década de 1980. Actualmente, opera una red de alrededor de 13,000 tienditas. Tiene una planta en Tuxtepec donde produce la Corona 00 (cero alcohol), así como 13 agencias de distribución.