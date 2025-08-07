Grupo Modelo busca impulsar emprendimiento en México con franquicias de Modelorama

Oaxaca, Oax. Modelorama, la cadena de Grupo Modelo especializada en cervezas y botanas, impulsa el emprendimiento en México con su modelo de franquicias.

Con una inversión inicial que va de 80,000 a 120,000 pesos, pequeños empresarios pueden abrir su propio negocio, explicó el director de Direct-To-Consumer Marketing de la empresa cervecera, Rodolfo Vargas.

“Modelorama es una joya de nuestra gran Corona. Es un negocio muy interesante porque impulsa a pequeños empresarios y empresarias… La ambición es que este negocio siga creciendo, no solamente en cantidad, sino en productividad”, dijo.

El negocio del retail del Grupo ha escalado hasta consolidar una red de 8,000 unidades en México, explicó durante una visita a una de las sucursales de Modelorama ubicada en el centro de Oaxaca.

En este estado del país operan 353 tiendas, de las cuales 180 se ubican en la capital.

Sobre el potencial de expansión, Rodolfo Vargas explicó que es difícil calcular el número de tiendas que podrían abrirse en los siguientes años debido al tamaño y dinamismo del mercado mexicano.

Tanto el norte, como el centro-bajío y el sureste, donde mantienen una fuerte presencia, presentan grandes oportunidades.

Explicó que, para mantener su crecimiento, cuentan con un programa de reclutamiento para atraer emprendedores interesados en abrir nuevas unidades.

A través de esta franquicia, Grupo Modelo se encarga de la renta del local y los franquiciatarios de la inversión inicial para abastecer el negocio y mantener el inventario de productos.

Respecto al tamaño, las tiendas varían según el espacio disponible.

Añadió que, además, están enfocados en mejorar el desempeño de las tiendas existentes, generando eficiencias y optimizando pedidos e inventarios a través de la aplicación móvil Bees.

“Nos estamos enfocando mucho en hacer que nuestros Modeloramas actuales vendan más”, enfatizó.

El director de Direct-To-Consumer Marketing de Grupo Modelo explicó que en estos establecimientos las ventas se comportan distinto a una tienda típica, ya que los clientes compran grandes volúmenes, principalmente para abastecer de productos para eventos y reuniones.

De ahí que el ticket promedio de venta sea de entre un 70 u 80% de cerveza, resaltó el vicepresidente Legal y Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, durante el recorrido.

“Las tiendas son negocios distintos porque lo que estamos planteando con un Modelorama es ofrecer todo para una reunión”, añadió.