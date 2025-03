El capital es un paradigma que hay que romper: Emilio Cadena

Monterrey, NL. El CEO de Grupo Prodensa, Emilio Cadena, compartió con jóvenes emprendedores la filosofía de la organización, destacando la importancia de los valores, la innovación constante y el aprovechamiento de la tecnología. Además, los motivó a adoptar una mentalidad de crecimiento y a no poner pretextos para triunfar.

En su conferencia "La cultura como palanca del éxito de tu negocio", el salón Telcel 5G Stage tuvo una gran audiencia, ya que Emilio Cadena es un experto en nearshoring y ha sido presentado diversos medios nacionales e internacionales.

"Te voy a dar una serie de recomendaciones. La primera es que el capital es un paradigma que debes de romper. Nosotros no aprendimos el paradigma del capital como emprendedores hasta muy tarde".

"No quiero decir que sea fácil, pero no es la limitante número uno, es más, ahora que estamos en algún proyecto de levantamiento de capital les digo, hay mucho más capital en el mundo, que proyectos. Y la gente necesita de personas apasionadas que quieran ejecutar proyectos".

En el marco del festival incMTY 2025 Explicó que el inversionista que esté dispuesto a dar el dinero, va a preguntar, "quiero que me digas para qué lo vas a usar (el capital), cómo lo vas a invertir, quiero que me des más detalles. Necesitas tener la institucionalidad para recibir el dinero, pero que no sea el capital el paradigma que debes de romper.

Segunda recomendación: Dale oportunidad a la teoría para que funcione. Hay autores que mencionan que la cultura de trabajo es la ventaja competitiva más importante de la empresa. Por ello exhortó a los jóvenes a comprobarlo.

Uno de los errores más comunes que se cometen, dijo, es diseñar algo muy padre, esperando una transformación muy sustancial; porque es más fácil regresar al pizarrón a rediseñar el proceso, que probarlo. "¡Hazlo!, ¡pruébalo!"

"Antes el conocimiento era una gran barrera para el crecimiento, ahora la tecnología y el conocimiento está a la mano, con los buscadores como Google, y otras aplicaciones tecnológicas.

Recomendó conceptualizarse como una empresa de tecnología desde hoy, "es más fácil nacer como una empresa tecnológica que transformarse en ella. No sabemos dónde va a terminar la inteligencia artificial (IA), ni que es lo que vas a hacer; de lo que no tengo duda es que sólo van a sobrevivir las empresas que tengan tecnología muy sofisticada".

Y por último, dijo, "una recomendación que hacemos en Prodensa y que estamos implementando es, 'cuida tu tiempo de atención', ese es el reto más importante para nosotros. Por ejemplo, alguien me decía 'lo mejor es tener un día sin Donald Trump'".

Cadena inició su conferencia citando un pensamiento de David Noel Ramírez Padilla, ex rector del Tecnológico de Monterrey: "Vale más fracasar por intentar el triunfo, que dejar de triunfar por miedo al fracaso".