Samuel García inauguró el Festival incMTY, y propuso crear un clúster de innovación e IA

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la inauguración del Festival incMTY 2025, la plataforma clave para el ecosistema de la innovación y emprendimiento de la región, donde hizo dos anuncios: una misión comercial por Europa a finales de este mes y la creación de un Clúster de Innovación e Inteligencia Artificial.

Por una parte, dijo que ante el panorama arancelario de Estados Unidos, para que Nuevo León se mantenga como ejemplo de cómo hacer negocios, buscará la diversificación de las exportaciones. Por ello, realizará una gira por varios países europeos.

Dijo que desde el comienzo de su administración "teníamos claro que debemos crear una riqueza sostenible partiendo de la premisa que Nuevo León tiene un ánimo emprendedor, y una fuerte integración con el estado de Texas. Por ello, se han creado alrededor de 335,000 nuevos empleos y muchas nuevas empresas".

“Lo que he pedido a la Secretaría de Economía (estatal) es que apostemos fuerte a innovación y tecnología porque va a ser la única área, que no importa lo que hagan en Estados Unidos, no se le puede gravar".

Por lo tanto, van a crear el 14 clúster de Innovación e Inteligencia Artificial y preguntó a inversionistas, empresarios y académicos presentes "¿Quién quiere presidir este clúster?

Mayor financiamiento a Pymes

El gobernador dijo que su administración seguirá apostando por este ecosistema como motor económico que impulsa a las Pymes. A la fecha se han otorgado 8,500 millones de pesos (en garantías de crédito), beneficiando a 3,300 empresas.

“Este año queremos ampliar (programa Impulso Nuevo León), le vamos a meter otros 150 millones de pesos a este Fondo para que se amplíen los créditos en monto, el número de Pymes y sobre todo apoyar al que exporta y al que le apuesta a la tecnología, y subir el umbral de 5 millones que teníamos hasta 10 millones de pesos”, afirmó García Sepúlveda.

El gobernador fue acompañado por su esposa Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, así como por Emmanuel Loo, encargado de despacho de la Secretaría de Economía estatal; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo; y por Juan Pablo Murra, rector del Tecnológico de Monterrey, entre otras personalidades.

Previo al evento, se llevó a cabo el panel “Potencial de emprendimiento e innovación en México” a cargo del director general de TMH, Thomas M. Hogg y director ejecutivo de IncMTY, y el fundador y presidente de la StartupMéxico, Marcus Dantus.

En 11 ediciones anteriores, incMTY ha consolidado su posición como un espacio de innovación, inversión y negocios, no sólo en México sino en América Latina.

El Festival incMTY 2025 se realiza del 18 al 20 de marzo en tres sedes: Cintermex, donde está la Expo de Tecnología y Talento "Future Now", con las marcas más importantes del Silicon Valley, como Google, Amazon, entre otras, además de conferencias de destacados ponentes, paneles de discusión y networking.

Además, la plataforma crea ecosistemas que inspiran y potencian la conexión entre corporativos, startups y gobiernos, a fin de crear oportunidades de negocio e impulsar el desarrollo empresarial.