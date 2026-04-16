Canva IA 2.0: el lanzamiento que crea una nueva era del diseño y el trabajo creativo

Los Ángeles, California. El entorno digital está evolucionando aceleradamente y Canva busca posicionarse en el centro de ese cambio, por ello la firma presentó Canva AI 2.0, una nueva etapa de la plataforma lanzada en 2013, que integra Inteligencia Artificial (IA) avanzada para transformar el diseño en un sistema de trabajo que combina creatividad, automatización y colaboración.

El anuncio se realizó durante el evento global Canva Create, en Los Ángeles, donde la compañía reunió a miles de asistentes presenciales y una audiencia global.

Hoy nos entusiasma presentar la próxima era de Canva, la evolución de una plataforma de diseño con herramientas de IA a una plataforma de IA con herramientas de diseño”, destacó Cliff Obrecht, cofundado de la compañía.

Durante la presentación, señalo que el lanzamiento llega en un momento en que parece que la IA está en todas partes, porque cada vez más personas usan Chat GPT; sin embargo, dos tercios de la población mundial no utiliza IA.

“Es una porción muy, muy pequeña la que usa IA, así que hicimos lo que siempre hemos hecho, que es tomar lo que está limitado, que es bastante difícil, costoso y complicado de entender y lo llevamos a las masas”.

Crecimiento y adopción

Cliff Obrecht detalló que Canva actualmente cuenta con 250 millones de usuarios al mes, de los cuales 32 millones son de pago, lo que representa un crecimiento frente a los 24 millones del año pasado.

“Cerramos el año pasado con más de 4,000 millones de dólares en ingresos anuales. Este año marca nuestro noveno año consecutivo de rentabilidad en términos de flujo de caja libre”.

En México, la plataforma también muestra una adopción relevante, uno de cada ocho usuarios de internet utiliza Canva al cada mes y en los últimos 12 meses se han creado 791 millones de diseños, alcanzando casi 3,000 millones en total, lo que representa una cuarta parte del total histórico.

De hecho, el uso de las herramientas de IA supera ya las 27,000 millones de interacciones a nivel global, con un crecimiento acelerado en el último año y una adopción creciente entre usuarios de pago.

Canva.

De herramienta a sistema de trabajo

Con Canva AI 2.0, la compañía permite que los usuarios interactúen con la IA como un “socio creativo” dentro del flujo de trabajo, no solo como una herramienta de generación de contenido.

Melanie Perkins, cofundadora de Canva, esta evolución es resultado de más de dos años de desarrollo y el trabajo de más de 150 especialistas en IA.

Puntualizó que la diferencia con la versión lanzada el año pasado, en la que se podían generar diseños de forma eficaz, pero con limitaciones en la interacción, es que la nueva versión permite modificar, ajustar y construir de forma dinámica.

Ahora, la plataforma pasó de una herramienta de diseño con herramientas de IA a una plataforma de Inteligencia Artificial con capacidades de diseño.

“En los últimos seis meses, hemos podido hacer cosas que no creíamos posibles en cinco, o incluso diez años”, puntualizó Melanie Perkins, cofundadora de Canva.

Las nuevas capacidades

Entre las principales innovaciones destacan el diseño conversacional, que permite crear contenidos mediante texto o voz; la edición iterativa con agentes, que habilita modificaciones automáticas dentro de diseños completos; y una biblioteca de memoria que adapta la plataforma al estilo y preferencias de cada usuario.

La nueva versión también incorpora inteligencia de objetos por capas, lo que permite que todo contenido generado sea completamente editable, manteniendo estructura y flexibilidad en cada elemento del diseño.

“Ahora Canva AI se convierte en un verdadero socio creativo, ayudándote a transformar ideas en diseños desde la concepción inicial hasta la creación y publicación, todo en un mismo lugar”, detalló Melanie Perkins.

Canva.

Automatización del trabajo creativo

La automatización se posiciona como uno de los ejes estratégicos del lanzamiento. Cameron Adams, cofundador y director de producto de Canva, explicó que la plataforma ahora integra flujos de trabajo inteligentes capaces de ejecutar tareas completas, desde la creación de campañas multicanal hasta la elaboración de boletines internos o documentos estratégicos.

La plataforma también incorporó conectores con herramientas como Slack, Gmail, Google Drive y Calendario, y otras aplicaciones empresariales, lo que permite integrar información externa directamente en los diseños.

A ello se suman funciones como la programación de tareas, que automatiza procesos recurrentes, y la investigación web integrada, que facilita la generación de contenido con información actualizada en tiempo real.

De herramienta de diseño a sistema operativo creativo

Con esta actualización, Canva busca posicionarse como un sistema operativo para el trabajo creativo y no solo como una herramienta de diseño gráfico.

Una de las funciones clave es la “memoria activa”, que permite a la plataforma aprender de los proyectos, estilos y dinámicas de cada equipo. Esto no solo asegura coherencia con la identidad de marca, sino que automatiza la aplicación de lineamientos visuales y evoluciona conforme se utiliza.

“Aprende de tu trabajo, se adapta a ti y a las prioridades y metas de tu equipo, y se vuelve más y más útil con cada uso. Personalízala con diseños que ya tengas para generar una biblioteca de memoria activa y un perfil sobre tus preferencias que siga mejorando tu experiencia a tu medida”, detalló Cameron Adams.

En paralelo, Canva Code 2.0 amplía el alcance de la plataforma al permitir importar, editar y crear experiencias interactivas basadas en HTML sin necesidad de conocimientos de programación.

Para la compañía, el objetivo es simplificar la complejidad del trabajo y permitir que cualquier usuario pueda transformar una idea en un resultado completo en cuestión de segundos.