Ventas minoristas de Estados Unidos habrían aumentado

Las ventas minoristas estadounidenses, excluidos los vehículos de motor y sus piezas, probablemente registraron nuevas ganancias en septiembre, según datos de la Reserva Federal (Fed) de Chicago publicados ayer 15 de octubre, aunque parte del aumento probablemente se debió al incremento de los precios.

El resumen preliminar del comercio minorista de la Fed de Chicago estimó que las ventas minoristas, excluidos los automóviles y sus piezas, aumentaron 0.5% ajustado estacionalmente el mes pasado, tras avanzar 0.7% en agosto.

La moderación en las ventas probablemente refleje la cautela de los consumidores ante el aumento de los precios debido a los aranceles a la importación y la desaceleración del mercado laboral.

CARTS tiene como objetivo ofrecer una lectura anticipada de los datos oficiales mensuales de ventas minoristas, excluidos los automóviles, elaborados por la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

El informe completo sobre las ventas minoristas, cuya publicación estaba prevista para mañana, se ha retrasado debido al cierre del gobierno, que ya lleva tres semanas.

Si se ajusta a la inflación, se prevé que las ventas minoristas, excluidos los automóviles, hayan aumentado 0.2%, tras haber crecido 0.3% en agosto.

Las previsiones de CARTS coinciden en líneas generales con la mayoría de las estimaciones de economistas independientes y otras encuestas.

Los datos de SpendTrend mostraron que las ventas minoristas aumentaron 2.5% anual en septiembre.