Trump abre la puerta a acuerdo de libre comercio con Argentina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que un acuerdo de libre comercio con Argentina era posible.

"Vamos a discutir algo de eso hoy (...) Queremos ayudar a Argentina y queremos ayudarnos a nosotros mismos, pero queremos ayudar a Argentina", dijo Trump en una reunión con el presidente argentino, Javier Milei, en la Casa Blanca.

"Estaremos comerciando con Argentina", agregó.

Trump vincula ayuda a Argentina a quién gane las elecciones

Trump dijo este martes que la ayuda financiera para Argentina depende del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre, que dictarán si su homólogo visitante, Javier Milei, puede aprobar reformas económicas difíciles.

"Tus números en las encuestas son bastante buenos, pero creo que serán mejores después de esto", dijo Trump al recibir al ultraliberal Milei en la Casa Blanca, días después de que su administración anunciara una ayuda de 20,000 millones de dólares mediante intercambio de divisas y la compra de pesos en el mercado.

"Nuestras decisiones están sujetas a quién gana las elecciones, porque si un socialista... gana, uno se siente muy diferente sobre si haces la inversión", explicó Trump antes de un almuerzo de trabajo con Milei y su equipo.

En tanto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que el apoyo de su país a Argentina no requiere que la nación sudamericana cierre su multimillonario acuerdo de intercambio de monedas con China.

"La asistencia estadounidense no depende del cierre del "swap" con China", afirmó Bessent. "Cualquier información al respecto es incorrecta", agregó.