S&P rebaja la calificación de Francia de AA a A+ por "incertidumbre" sobre sus finanzas públicas

La agencia de calificación financiera estadounidense S&P anunció el viernes que rebajó la calificación de Francia de AA a A+, alegando que existe el riesgo de que el gobierno no logre reducir significativamente su déficit el próximo año.

"A pesar de la presentación esta semana del proyecto de presupuesto para 2026 al Parlamento, la incertidumbre sobre las finanzas públicas de Francia sigue siendo elevada", afirmó en un comunicado.

El presidente francés, Emmanuel Macron, está tratando de impulsar profundos recortes en el gasto a través de un Parlamento dividido, en el que su partido y sus aliados no tienen mayoría.

Con la intención de evitar la censura de su gobierno, el nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, dio marcha atrás esta semana en una criticada reforma de las pensiones que habría elevado la edad de jubilación de 62 a 64 años.

"Aunque, en nuestra opinión, se cumplirá el objetivo de déficit público general para 2025 del 5.4% del PIB, creemos que, en ausencia de medidas adicionales significativas de reducción del déficit presupuestario, la consolidación presupuestaria en nuestro horizonte de previsión será más lenta de lo previsto anteriormente", afirmó S&P.

En respuesta a esta segunda rebaja de la calificación de S&P en un año y medio, el ministro de Finanzas, Roland Lescure, afirmó que el gobierno francés "reafirma su determinación de cumplir el objetivo de déficit del 5.4% del PIB para 2025".