Revocación de autorización a donatarias fue porque no se acreditó investigación de “carácter científico”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aclaró que en 2025 revocó la autorización de donatarias a organizaciones como México Evalúa o el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) debido a que no presentaron el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, “toda vez que su autorización era por ese rubro”.

De acuerdo con la dependencia, “la acreditación es un requisito que señalan las disposiciones fiscales,” sin embargo el tipo de documento requerido atiende a la nueva ley de Ciencia.

“De tal modo que, una vez que cumplan con tal requisito pueden solicitar nuevamente la autorización”, aseguró el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de una tarjeta informativa.

Reiteró que todas las revocaciones siguen un procedimiento que permite a las donatarias corregir su situación.

En días pasados, se dio a conocer que en 2025, el fisco retiró la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones, además de que dio de baja a otras 13.

Entre las organizaciones afectadas están México Evalúa, el Imco y México Primero.

El SAT aseguró que en 2025 se revocaron a 250 donatarias de un padrón de más de 10,000, “por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley”.

A todas ellas, dijo el fisco federal, se les dio derecho de audiencia conforme al procedimiento señalado en la Ley del ISR, por lo que “la revocación atendió a que dichas organizaciones no cumplieron o subsanaron lo dispuesto por la ley en el plazo legal otorgado”.

La autoridad tributaria, encabezada por Antonio Martínez Dagnino, recordó que las donatarias autorizadas son organizaciones civiles o fideicomisos que cuentan con autorización del fisco para recibir donativos deducibles de ISR.

Las donatarias están obligadas a destinar dichos recursos a los fines autorizados por la Ley del ISR y es obligación del SAT verificar que cumplan con sus obligaciones, resaltó el fisco.

Afirmó que la autorización constituye un requisito indispensable para que este tipo de organizaciones tributen como una persona moral con fines no lucrativos conforme a la Ley del ISR y, por lo tanto, no paguen dicho impuesto.

Explicó que para obtener la autorización como donataria se requiere la escritura constitutiva en la que el objeto social corresponda a lo establecido en la Ley del ISR, así como un documento emitido por alguna institución del gobierno que avale que realizan las actividades autorizadas por dicha ley.

Finalmente, la autoridad fiscal recordó que la lista de donatarias revocadas es publicada en el Diario Oficial de la Federación.