Reforma a Ley Aduanera no crea nuevas responsabilidades para agentes aduanales: ANAM

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, aclaró que la reforma a la Ley Aduanera propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum no crea nuevas responsabilidades para los agentes aduanales, sino que solo se busca que hagan bien su “chamba” de revisar las mercancías que entran al país.

En la reforma aduanera, se propone eliminar las medidas de exclusión de corresponsabilidad de los agentes aduanales, esto porque, de acuerdo con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Gabriel Lerma, se ha abusado de las mismas “de forma recurrente”.

La nueva Ley Aduanera busca que los agentes aduanales sean corresponsables legales junto con los importadores de que aquello que se declare en las aduanas en el pedimento de importación corresponda con las mercancías que se introduzcan al país.

Durante una reunión de trabajo de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sobre la reforma a la Ley Aduanera, Marín Mollinedo aclaró que esta corresponsabilidad de los agentes aduanales en realidad ya está en la ley.

Explicó que las concesiones que el Estado da a los agentes aduanales es para que ellos sean “vigilantes” y le ayuden a la ANAM a verificar que lo que va a entrar al país, se clasifique bien y pague los impuestos correctamente.

Afirmó que actualmente los agentes aduanales únicamente llenan los pedimentos con base en lo que le dice el importador, pero “sin revisar la mercancía”.

“La concesión que se les da es precisamente para que verifiquen y nos ayuden a certificar que lo que tiene un contenedor realmente sea lo que está plasmado en el pedimento. Entonces, eso es lo único que se les está pidiendo ahora, que revisen”, declaró.

En ese sentido, dijo no ver ningún problema en los cambios propuestos en la reforma aduanera “porque tienen que hacer su chamba bien”.

“Yo la verdad con pena tuvimos reunión con ellos y les dije, ‘Bueno, ustedes lo único que quieren es llenar el pedimento, eso hasta yo lo hago’”, relató.

Van contra evasión y contrabando

Por su parte, el subsecretario de ingresos aseguró en su participación que la reforma aduanera consiste en combatir la evasión y elusión fiscal, y con ello incrementar la recaudación sin aumentar ni crear nuevos impuestos a la ciudadanía que sí cumple con sus obligaciones.

Mientras que Erick Jiménez Reyes, administrador general de auditoría de comercio exterior del Servicio de Administración Tributaria (SAT), reconoció que en los últimos años la autoridad fiscal ha detectado un “sinfín” de prácticas indebidas realizadas por importadores, exportadores, agentes aduanales, y demás participantes del comercio exterior.

Subrayó que con la finalidad de combatir esas prácticas, “es primordial modificar esta ley” para que las autoridades fiscales y aduaneras cuenten con elementos suficientes para revisar y sancionarlas adecuadamente.