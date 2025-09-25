Paquete Económico 2026: Comisión de Hacienda inicia reunión de trabajo sobre reforma a Ley Aduanera

Este jueves al mediodía inició la reunión de trabajo de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con funcionarios del gobierno federal sobre la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera incluida en el Paquete Económico 2026.

Durante el encuentro, participarán integrantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La reforma a la Ley Aduanera busca incrementar la recaudación de impuestos en las 50 aduanas del país, además de que propone endurecer las obligaciones y sanciones a los agentes aduanales con el objetivo de combatir prácticas como el contrabando.

La discusión de la reforma a las aduanas se da en un momento particularmente sensible luego de que hace unas semanas se detuviera a 10 elementos de la Secretaría de la Marina que presuntamente formaban parte de una red de huachicol fiscal.