Paquete Económico 2026: Comisión de Hacienda inicia reunión de trabajo sobre reforma a Ley Aduanera

Este jueves al mediodía inició la reunión de trabajo de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados con funcionarios del gobierno federal sobre la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera incluida en el Paquete Económico 2026.

Las autoridades del SAT informaron que las operaciones en las aduanas se encuentran en proceso de reanudaciónReuters, José Luis González

Sebastián Díaz Mora

Durante el encuentro, participarán integrantes de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

La reforma a la Ley Aduanera busca incrementar la recaudación de impuestos en las 50 aduanas del país, además de que propone endurecer las obligaciones y sanciones a los agentes aduanales con el objetivo de combatir prácticas como el contrabando.

La discusión de la reforma a las aduanas se da en un momento particularmente sensible luego de que hace unas semanas se detuviera a 10 elementos de la Secretaría de la Marina que presuntamente formaban parte de una red de huachicol fiscal.

Sebastián Díaz Mora

Reportero de economía y finanzas públicas. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

