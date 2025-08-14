Precios al productor en EU suben por aumento de costos de servicios

Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en julio, ante un alza de los costos de servicios y bienes, lo que sugiere un repunte más amplio de la inflación en los próximos meses.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final subió 0.9% el mes pasado, tras mantenerse sin cambios en junio, según informó ayer la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por su sigla en inglés). Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza de 0.2 por ciento.

Los precios de los servicios se dispararon 1.1%, su mayor alza desde marzo del 2022, en medio de fuertes aumentos en la venta al por mayor de maquinaria y equipos, los costos de gestión de carteras, los hoteles y moteles, y el transporte de mercancías por carretera.

Los precios de los bienes subieron 0.7%; hubo fuertes incrementos en los precios de las verduras, la carne y los huevos.

Con el informe de julio, la BLS puso fin al cálculo y la publicación de unos 350 índices, incluidos los datos del IPP Demanda Final-Demanda Intermedia, el índice especial, la industria y las clasificaciones de productos básicos.

La agencia ha sufrido años de falta de fondos tanto bajo administraciones republicanas como demócratas.

Las limitaciones de recursos han afectado al vigilado informe de empleo y también han provocado la suspensión de la recopilación de datos para partes de la cesta del IPC en algunas zonas del país. Esto ha suscitado dudas sobre la calidad de los datos económicos elaborados por el Gobierno.

El nombramiento de E.J. Antoni, economista de la Heritage Foundation, crítico con la BLS, para dirigir la agencia de estadística, añade otro motivo de preocupación sobre la calidad de los datos.