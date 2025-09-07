Precios mundiales de los alimentos casi sin cambios

Aumentos en los precios de los aceites vegetales y de la carne de res mantuvieron los precios de los alimentos a nivel mundial estables en agosto, compensando bajas en cereales y lácteos, informó este viernes la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Globalmente, el índice mensual de precios alimentarios de la FAO, que monitorea la evolución de los precios internacionales de una canasta de productos básicos, se mantuvo casi sin cambios en el último mes, pero registró un aumento de 6.9% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El índice de precios de la carne aumentó 0.6 % en comparación con julio, alcanzando un récord histórico. Este incremento fue impulsado por la carne de res, cuya alta demanda en Estados Unidos y China elevó los precios de exportación en Australia y Brasil, respectivamente.

El índice de precios de los aceites vegetales, por otro lado, aumentó 1.4% en agosto, alcanzando su nivel más alto en más de tres años.

Por otro lado, el índice de precios de los cereales cayó 0.8% en agosto, debido a cosechas de trigo más abundantes en Rusia y la Unión Europea.

Los precios mundiales del maíz aumentaron, respaldados por la demanda de EU del cereal para alimentación animal y etanol. Los productos lácteos también cayeron 1.3 por ciento.