“Muy peligroso, si Trump controla la política monetaria de EU”

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dijo ayer 01 de septiembre, que sería muy peligroso para la economía mundial que el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, tome el control de la política monetaria estadounidense.

Trump intenta destituir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, en un movimiento que, según los críticos, tiene como objetivo llenar el banco central estadounidense con funcionarios que apoyen sus llamados a favor de tasas de interés más bajas.

Lagarde declaró a la emisora francesa, Radio Classique, que sería “muy difícil” que Trump “incline completamente a su favor a la mayoría” del órgano rector de la Fed.

Sin embargo, dijo, “si tiene éxito, sería un peligro tanto para la economía estadounidense como para la economía mundial”.

Señaló que la política del banco central afecta a la estabilidad de precios y pretende garantizar un empleo “óptimo”.

“Si (la Fed) llega a depender de los dictados de una u otra persona, el equilibrio de la economía estadounidense, y en consecuencia los efectos que tendría en todo el mundo, serían muy preocupantes”, advirtió Lagarde.

Por otra parte, Lagarde expresó su preocupación por los riesgos de una caída del gobierno francés y advirtió que podría pesar en los mercados.