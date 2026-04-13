México, presente en reuniones del FMI con mensaje de integración

Por primera ocasión desde el 2019, un funcionario público mexicano tendrá participación pública en los seminarios de las Reuniones de la membresía del Fondo Monetario Internacional (FMI). Será el secretario de Hacienda, Edgar Amador, quien hablará sobre “El futuro de la integración económica en un mundo fragmentado”.

El titular de las finanzas nacionales será ponente, junto con el primer subdirector gerente del FMI, Dan Katz, y el ex secretario de economía de Turquía, Mehmet Simsek, en uno de los seminarios que son base de discusión y análisis para los representantes de los 191 países miembros.

Tal como se lee en el texto introductorio del citado seminario, los ponentes conversarán “sobre los beneficios de la integración al tiempo que se protegen de las crisis y vulnerabilidades que son cada día son más frecuentes”.

Ahí mismo, los economistas del FMI plantean que “la Guerra en Medio Oriente ha acentuado aún más la importancia de estas disyuntivas”. Es decir, de la integración comercial como mecanismo de protección a las crisis.

Y proponen como uno de los objetivos del mismo seminario, “explorar las estrategias prácticas para fortalecer el crecimiento, la resiliencia y la estabilidad de una economía mundial cada vez más compleja”.

Analistas de Banco Base; grupo financiero Monex; el banco de inversión XP; la consultoría Rankia; el fondo de inversión Skandia y la plataforma de inversiones Fintual destacaron que es una señal positiva la participación pública del secretario de Hacienda mexicano en dicho seminario.

La directora de análisis económico y financiero de Banco Base, Gabriela Siller, consideró que la aportación que puede hacer México al debate es la evidencia del fortalecimiento regional que trajo el T-MEC a Norteamérica.

“El proteccionismo daña y termina afectando a los ciudadanos del país proteccionista y puede ser también un tema a tocar”, señaló.

Para la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de grupo financiero Monex, Janneth Quiroz, “la experiencia permite ilustrar cómo la fragmentación global no necesariamente implica una reversión de la globalización, sino una reconfiguración hacia bloques regionales más definidos”, subrayó.

Seguridad de las cadenas de suministro

En el programa de las Reuniones, específicamente en el relacionado con esta sesión donde participará como ponente el funcionario mexicano, el FMI enfatiza que “la integración económica ha aumentado significativamente en las últimas décadas, impulsando al crecimiento mediante la expansión de la escala, la competencia y la innovación”.

Al respecto, la economista jefe de Funtual, Priscila Robledo subrayó que un acuerdo comercial como ha sido el T-MEC, sí ha conseguido hacer más eficiente a la producción regional de Norteamérica.

Lo que han hecho la integración económica y el comercio internacional es que la producción sea más eficiente en el sentido que se ha distribuido hacia el país donde hace mas sentido producir, porque ofrece un menor costo, señaló Robledo.

El economista jefe de Skandia, Jaime Álvarez, puso de relieve que la participación de México en un seminario de las reuniones que se desarrollan en el contexto actual de conflicto en Medio Oriente, evidencia que la región cuenta con cierto blindaje en temas de cadenas de suministro de ciertos commodities.

México en el contexto del proteccionismo

En el texto introductorio del seminario, que está programado para el viernes 17 de abril, los expertos del FMI observaron que “la creciente fragmentación geoeconómica, más las tensiones comerciales y políticas industriales están reconfigurando las cadenas de suministro, creando nuevos riesgos y oportunidades”.

Al respecto, Quiroz Zamora enfatizó que “México tiene una posición particularmente interesante, ya que puede presentarse como un caso representativo de integración profunda con Estados Unidos y de los beneficios de la regionalización productiva, especialmente en el contexto del nearshoring”.

Mientras el estratega para mercados emergentes en el banco de inversión XP, Marco Oviedo, resaltó que los funcionarios de alto nivel que asisten a las Reuniones de Primavera, escucharán del secretario Amador cómo ha lidiado México con el contexto de aranceles y la presencia de mayor competencia asiática.

El economista jefe para América Latina en Rankia, Humberto Calzada, considera que “es una señal de certidumbre y confianza, de que la actual administración se vuelve a abrir a estos espacios de diálogo internacional”.

El precedente de un mexicano

La última vez que participó un Secretario de Hacienda en un seminario del FMI, como ponente, fue en octubre del 2018, en la Reunión anual de Bali, Indonesia.

Ahí, el entonces secretario José Antonio González Anaya, habló sobre la experiencia de México para gestionar la volatilidad de los precios internacionales del petróleo.

Luego en el 2021, el entonces secretario de Hacienda, Arturo Herrera fue elegido entre sus pares para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Mundial.

La Junta de Gobernadores es el máximo órgano de gobernanza en ambos organismos financieros y está integrado por los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales que representan a cada uno de los países miembros. La participación de Herrera fue protocolaria para conducir en orden las sesiones de las Reuniones de Primavera y las Anuales.

Esa fue la segunda vez en 64 años que la presidencia de la Junta de Gobernadores fue ocupada por México.

El precedente lo tiene Antonio Carrillo Flores, secretario de Hacienda en 1956, durante el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines.