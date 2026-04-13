México, frente a deterioro en inversión y finanzas públicas

La economía mexicana llega a las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, con un deterioro de las perspectivas de inversión y de finanzas públicas, coincidieron analistas de Banco Base, Monex, el banco de inversión XP, la plataforma de inversiones Fintual, el fondo de inversión Skandia y la consultoría Rankia.

Consideran que el el motor encendido que sostiene a la economía se apoya en dos fuerzas: la industrialización y el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Advierten que la caída en la productividad, en la inversión fija bruta y el aumento de la informalidad son evidencias del impacto que ha tenido el debilitamiento institucional y el deterioro del Estado de derecho del país en los últimos años.

Cuatro de los seis analistas consultados anticipan que el FMI ajustará a la baja su pronóstico de crecimiento para el PIB mexicano desde 1.5% que esperaban en enero, incorporando la incertidumbre por el contexto del conflicto bélico y la generada por la revisión del acuerdo comercial T-MEC que está en marcha.

La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, comentó que las expectativas del FMI suelen ser más optimistas, por lo que ve poco probable que recorte su expectativa para México, aunque matizó que por ahora no hay condiciones para suponer que se conseguirá un avance de 1.5% como el estimado por el organismo desde enero.

Mientras la directora de análisis económico, cambiario y bursátil de grupo financiero Monex, Janneth Quiroz, consideró que “es poco probable que haya revisiones significativas al alza en el pronóstico de crecimiento de 1.5% para el 2026. Más bien, el sesgo está hacia una ligera revisión a la baja o, en el mejor de los casos, a una ratificación del estimado actual”.

Esto responde a un entorno global todavía incierto, a un menor impulso cíclico interno y a la debilidad persistente de la inversión.

Si bien algunos indicadores recientes muestran cierta resiliencia, especialmente por la demanda externa vinculada a Estados Unidos, esto no parece suficiente para cambiar de forma sustantiva la perspectiva de bajo crecimiento que caracteriza a la economía mexicana en el corto plazo, agregó.

Para la inflación sí habrá ajustes al alza

En lo que sí concuerdan es en esperar que el FMI revisará al alza su expectativa de inflación, en el contexto del aumento de precios internacionales de commodities por el conflicto de Medio Oriente.

La previsión del FMI para la inflación de México este año está en 3.3% desde octubre pasado.

La economista jefe de la plataforma de inversiones Fintual, Priscila Robledo, espera que los expertos del FMI destaquen que el choque inflacionario por el precio del petróleo no será generalizado y en el caso de México, como no es un exportador puro, se verá matizado.

Estimó que la inflación mexicana terminará por arriba de 4% este año, pues cada incremento de 10% en el precio del petróleo, dice que suma 0.2 puntos a la inflación.

Y aún terminando el conflicto bélico, no espera que se restablezca la estabilidad del precio del petróleo y los commodities relacionados.

La experta de Monex dice que aquí el balance de riesgos es distinto. Existe una mayor probabilidad de que el FMI reconozca un proceso de convergencia más lento hacia el objetivo de inflación de 3 por ciento.

“Aunque la inflación subyacente ha mostrado una tendencia descendente, los recientes repuntes en la inflación general y las presiones derivadas de factores externos, como los energéticos, sugieren que el proceso desinflacionario será más gradual de lo anticipado”.

Política monetaria cautelosa

El panorama esperado para la inflación complica el panorama para la política monetaria, ya que limita el margen para continuar con recortes de tasas sin generar nuevos riesgos inflacionarios, coincidieron las expertas.

El economista jefe de Skandia, Jaime Álvarez, explicó que un aumento de tasas por parte de los bancos centrales, para matizar el impacto del precio de los commodities, en la inflación no será eficiente al 100 por ciento.

“Típicamente es mucho más eficiente subir las tasas para bajar la inflación que viene por el lado de la demanda. Cuando viene por el lado de la oferta es más un tema como de señal para las expectativas”.

De pronto, lo que más que podemos esperar en Banco de México es un momento de pausa, tratando de enviar ese mensaje de que están muy pendientes para que no se vaya la inflación al alza, subrayó.

El economista jefe de Rankia para América Latina, Humberto Calzada, la desinflación continúa, pero será más lenta. “Desde nuestra visión, México llega sólido en lo macro, pero vulnerable en expectativas, depende más de certidumbre interna que del entorno global.”

El WEO es el reporte insignia del FMI que realiza un diagnóstico minucioso sobre la economía mundial, retos y fortalezas. El Banco Mundial ya presentó su propio análisis, donde espera que la economía mexicana crecerá 1.3% este año.