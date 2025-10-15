Heath: hay que esperar a que inflación retome tendencia a la baja

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath, consideró que desde el organismo central, hay que ser mucho más cautelosos y esperar a ver si realmente la inflación pudiera retomar una tendencia a la baja, “lo cual se ve sumamente difícil a estas alturas”, ello, antes de seguir con reducciones agresivas en la tasa de política monetaria.

Y es que si bien la inflación general se ubica por debajo de 4%, la subyacente permanece elevada (superior al 4%); mientras que la no subyacente siempre se comporta con gran volatilidad.

Durante su participación en el podcast Norte Económico de Banorte, el subgobernador del banco central consideró que en lo que hay que fijarse, es que la inflación no subyacente tenga un comportamiento “mágico” que se está proyectando, aunque él no cree que pase; y también ver que las mercancías dejen de estar subiendo, especialmente las alimentarias que han sido muy agresivas, y que los servicios alimenticios, empiecen también a marcar una clara tendencia a la baja.

“Hasta que esto no pase, pues yo creo que no nos debemos de precipitar y querer estar bajando tan agresivamente la tasa política monetaria como lo hemos hecho”, apuntó.

Como ejemplo, mencionó que recientemente en Colombia, vieron que la inflación subyacente empezó a estancarse y a mostrar señales de no querer bajar, y entonces dejaron de bajar la tasa, “y están claramente diciendo que no van a bajar la tasa hasta no ver que vuelve a tomar una clara tendencia a la baja”.

Subyacente, por arriba del 4%

Heath explicó que el componente subyacente -que representa 77% de la medición total y excluye precios volátiles-, se ha mantenido en niveles superiores al 4% por ocho quincenas consecutivas, impulsado por el alza en las mercancías alimenticias y los servicios relacionados con alimentos.

“La subyacente está arriba de cuatro, estancada en los niveles de cuatro punto veintitantos ya por ocho quincenas consecutivas, sin mostrar ninguna señal de que quiere bajar, incluso está queriendo subir”, dijo.

Refirió que en especial preocupan mucho las mercancías alimenticias, que ya rebasaron el 5% y están por arriba del promedio histórico observado entre 2003 y 2019.

“Y no queda muy claro que pudiera retomar en el muy corto plazo una tendencia a la baja, ya que no solamente son susceptibles, por ejemplo, al tipo de cambio, sino también a precios internacionales”, señaló.

Resaltó que la parte de los servicios está bajando, pero en una forma bastante lenta, aunque al interior, los que más han mostrado persistencia o resistencia a bajar, son precisamente los precios de los servicios alimenticios.

“Entonces toda la parte de mercancías alimenticias y servicios alimenticios está mostrando una tendencia alza, está mostrando una gran, gran persistencia”, subrayó.

Puntualizó que en el caso de los servicios alimenticios, son muy susceptibles no sólo a las condiciones cíclicas de la economía, sino también a los costos laborales.

“Cuando tienes un salario mínimo incrementándose en una forma muy agresiva todos los años (...) es muy difícil pensar que este tipo de precios pudieran mostrar una clara tendencia a la baja cuando las condiciones que muestran los costos laborales van justamente en la otra dirección”, enfatizó.

Añadió que el componente no subyacente mantiene un comportamiento favorable, pero la volatilidad histórica refuerza la necesidad de mantener la prudencia monetaria.