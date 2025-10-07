Rendimiento de Cete a 28 días en niveles no vistos en 2 meses

Esta semana el rendimiento del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días se ubicó en niveles no vistos desde agosto, de acuerdo con los resultados de la subasta de valores gubernamentales de Banco de México (Banxico), pese a la expectativa de que política monetaria continuará relajándose en lo que resta del año.

La tasa de interés del Cete a 28 días se posicionó en 7.47%, un incremento del 0.28% respecto a la emisión previa, su mayor nivel desde la subasta del 5 de agosto cuando se ubicó en 7.50 por ciento. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, con una demanda de 2.14 veces la suma ofertada, inferior a la última emisión.

El banco central también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.44%, un descenso de 0.03 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda 3.35 veces. De acuerdo con Banco Base, este instrumento suma seis semanas consecutivas a la baja y acumula un retroceso de 0.24% en dicho período.

La Junta de Gobierno de Banxico perfiló recortes adicionales a la tasa de referencia, condicionados a la evolución de los indicadores económicos. Ayer se dio a conocer la encuesta de expectativas de Citi en la que los especialistas encuestados esperan otro recorte de 25 puntos base a la tasa de interés en la reunión de este mes.

Además, la mayoría reiteró su posición de que la tasa de política monetaria termine en el nivel de 7 por ciento.

El jueves el mercado estará atento a la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria del Banxico.

Banxico colocó Cetes a 174 días, por 12,300 millones de pesos, a 7.48%, 0.07 puntos porcentuales menos que la subasta previa. Tuvo una demanda de 3.84 veces, por encima de las 2.86 veces previas.

El gobierno colocó 15,200 millones de pesos en Cetes a 693 días a una tasa de 7.85%, una baja de 0.04 puntos porcentuales frente a la subasta anterior. Su demanda fue de 3.25 veces.

Además, se llevó a cabo la subasta de 10,000 millones de pesos del MBono a 30 años, con vencimiento en julio de 2053, a una tasa de 9.32%, una bajada de 0.25% frente a la emisión previa. La demanda de este instrumente fue de 1.84 veces el monto colocado.