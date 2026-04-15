Rusia está dispuesta a ayudar a China en materia energética antes de la visita de Putin

Rusia está ⁠dispuesta a aumentar el suministro energético a China antes de ⁠la visita prevista del presidente Vladimir Putin, según informaron este miércoles las agencias de noticias rusas, basándose en las declaraciones del ministro de ⁠Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en ⁠una rueda de prensa celebrada en Pekín.

Las agencias citaron a Lavrov afirmando que la visita tendría lugar en la primera mitad del año, mientras que el periódico Vedomosti citó a fuentes que indicaban que sería durante la semana que comienza el 18 de mayo.

El presidente chino, Xi Jinping, se reunió con Lavrov este miércoles, asegurando a Moscú la amistad de Pekín y afirmando que China y Rusia deben confiar y apoyarse mutuamente, profundizar en la cooperación y defender los intereses de cada uno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también tiene previsto reunirse con Xi durante su primera visita a China en ocho años, los días 14 y 15 de mayo.

Lavrov dijo en la rueda de prensa que Rusia estaba dispuesta a ayudar a China y a otros países afectados por la crisis de Oriente Medio con el suministro de energía.

"Rusia puede, por supuesto, compensar la escasez de recursos a la que se enfrentan ⁠tanto China como otros países interesados en colaborar ⁠con nosotros en condiciones ⁠de igualdad y beneficio mutuo", dijo Lavrov en la rueda de prensa celebrada ⁠en China.

Lavrov también señaló que Rusia y China disponían de todos los medios necesarios para evitar depender de lo que describió como los esfuerzos de EU por perturbar los mercados energéticos globales a través del conflicto en Oriente Medio.

"Gracias a Dios, China y Rusia cuentan con todas las capacidades, incluidas las que ya están en uso, la capacidad ⁠de reserva y la capacidad prevista, para evitar depender de tales maniobras agresivas, que socavan la economía global", dijo.