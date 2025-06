Se frenó la caída de la desigualdad en Argentina a inicios del 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el dato que mide la distribución del ingreso en Argentina, que reveló una doble realidad: por un lado, una mejora de la desigualdad respecto de un año atrás, por el otro, cuando la comparación es contra el trimestre anterior, desmejoró, partiendo de un estancamiento desde el segundo semestre 2024, periodo a partir del cual se mantuvo en un nivel similar.

El coeficiente de Gini, que evalúa la disparidad del ingreso per cápita familiar, fue de 0.435 en el 1° trimestre de 2025, un 0.005 más respecto al último trimestre de 2024, cuando el valor fue de 0.430. En igual trimestre de 2024 el valor fue de 0.467, lo que muestra una disminución de la desigualdad en la comparación interanual. La evolución de la distribución del ingreso mostró que entre enero y marzo de este año, el 10% de la población con mayores ingresos percibe 15 veces más que el 10% más pobre.

Los resultados del primer trimestre de 2025 correspondientes a los 31 aglomerados urbanos que releva la EPH registraron además que el ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29,847,123 personas, alcanzó los $541,198, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $397,500. "Hacia adelante, un mercado de trabajo más deteriorado en paralelos con ajustes en la asistencia social y salarios moviéndose en línea con la inflación, hacen pensar que los indicadores de desigualdad no seguirán mejorando”.