Exfuncionarios de EU instan a no remover a Cook

Un grupo de exsecretarios del Tesoro de Estados Unidos (EU), expresidentes del banco central y otros líderes de la economía instaron ayer a la Corte Suprema a no permitir que el presidente de EU, Donald Trump, destituya a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook.

En total, 18 personalidades que ocuparon cargos de alto nivel presentaron ante el tribunal un escrito en apoyo de Cook.

Permitir la destitución de Cook expone al banco central estadounidense a influencias políticas, advirtieron en el texto.

El presidente Trump dijo hace un mes que removería del cargo a Cook por acusaciones de fraude hipotecario.

Aunque un tribunal de apelaciones dictaminó que podría permanecer en su cargo por ahora, Trump acudió al Supremo para despedirla.

“Hacerlo expondría a la Reserva Federal a influencias políticas, debilitando así la confianza pública en la independencia de la Fed y poniendo en peligro la credibilidad y eficacia de la política monetaria de Estados Unidos”, argumentaron.

Entre quienes lanzaron la advertencia figuran los expresidentes de la Fed, Ben Bernanke y Alan Greenspan.

Entre los exsecretarios del Tesoro están Janet Yellen, quien estuvo en la administración del expresidente de EU Joe Biden. También Henry Paulson, que sirvió en la administración de George W. Bush.

“Mantener el statu quo mientras se determina la legalidad de la destitución, en cambio, serviría al interés público al proteger la independencia y estabilidad del sistema que rige la política monetaria”, dijeron.

Enfatizaron que el Congreso diseñó a la Fed como entidad independiente y separada de las presiones políticas.

Cook también acude

Por su parte, Cook instó ayer a la Corte Suprema a rechazar el intento de Trump de despedirla, diciendo a los jueces que la medida sin precedentes del Presidente republicano destruiría la independencia del la Fed y perturbaría los mercados.

Los abogados de Cook presentaron una respuesta por escrito oponiéndose a la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia del 18 de septiembre para levantar la orden de una jueza federal que impedía a Trump de destituir inmediatamente a Cook.

Acceder a la petición de Trump, dijeron sus abogados a la Corte Suprema, “alteraría drásticamente el statu quo, ignoraría siglos de historia y transformaría a la Reserva Federal en un organismo supeditado a la voluntad del presidente”.

En la presentación de ayer, los abogados de Cook dijeron que la “historia única de independencia” de la Fed ha ayudado a hacer de la economía estadounidense la más fuerte del mundo.

Ponerse del lado de Trump, escribieron, “señalaría a los mercados financieros que la Fed ya no goza de su independencia”.