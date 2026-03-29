Economía de México apunta a mejora gradual, pero con riesgos por entorno global: CESF

El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) prevé una mejora gradual en la trayectoria de la economía mexicana respecto al año pasado; sin embargo, advirtió que este escenario está sujeto a un alto grado de incertidumbre, con riesgos a la baja derivados del entorno global.

“La información disponible, si bien limitada, sugiere que la actividad económica nacional mostró un menor dinamismo durante el primer trimestre del año. Hacia delante, se prevé una mejora gradual en la trayectoria de la economía respecto al año pasado; no obstante, estas perspectivas permanecen sujetas a un grado importante de incertidumbre”, indicó el organismo.

A pesar de este contexto, el Consejo destacó que la calificación crediticia soberana de México se mantiene en grado de inversión por parte de todas las agencias que la evalúan, lo que ocurre en un entorno de cautela en los mercados internacionales.

En el frente externo, el organismo identificó como uno de los principales focos de riesgo al conflicto en Medio Oriente, el cual ha aumentado la volatilidad en los mercados financieros globales y elevado la incertidumbre sobre la evolución económica.

“La volatilidad repuntó de manera importante a finales de febrero como consecuencia del conflicto en Medio Oriente. Aun cuando la intensidad de las tensiones parece haber variado en fechas recientes, prevalece un entorno de incertidumbre significativa tanto en duración, magnitud y alcance del conflicto”, expuso el Consejo.

El CESF advirtió que este conflicto podría tener efectos sobre variables clave como los precios de energéticos, las cadenas de suministro y la inflación, lo que, a su vez, impactaría la actividad económica global.

En este entorno, las condiciones financieras globales han mostrado un apretamiento significativo, acompañado de un menor apetito por activos de mayor riesgo y la posibilidad de ajustes adicionales en la política monetaria internacional.

En el caso de México, el comportamiento de los mercados financieros locales ha seguido la tendencia global. El Consejo destacó que el tipo de cambio ha mostrado movimientos recientes.

“En particular, destaca que la depreciacióndel peso mexicano con respecto al dólar estadounidense durante el último mes prácticamente revirtió el fortalecimiento de la moneda nacional registrado entre mediados de diciembre pasado y finales de febrero”, indicó el organismo.

Asimismo, el CESF informó sobre la exposición del sector externo en activos denominados en pesos, la cual ha mostrado una reducción en lo que va del 2026, derivada principalmente de una disminución en la posición cambiaria neta.

No obstante, el organismo consideró que los riesgos asociados a esta exposición se mantienen acotados dentro del sistema financiero.