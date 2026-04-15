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Economía de China creció 5% interanual en primer trimestre de 2026

La economía china había crecido 4.5% en el último trimestre de 2025 sobre igual trimestre de 2024.

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Foto: Shutterstock

AFP

La economía china creció 5% interanual en el primer trimestre del año, según cifras oficiales divulgadas el jueves, por encima del 4.8% proyectado por economistas consultados por la AFP.

El resultado positivo aparece en momentos en que la economía mundial se ve impactada por las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

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