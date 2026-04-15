Economía de China creció 5% interanual en primer trimestre de 2026

La economía china creció 5% interanual en el primer trimestre del año, según cifras oficiales divulgadas el jueves, por encima del 4.8% proyectado por economistas consultados por la AFP.

El resultado positivo aparece en momentos en que la economía mundial se ve impactada por las repercusiones de la guerra en Oriente Medio.

La economía china había crecido 4.5% en el último trimestre de 2025 sobre igual trimestre de 2024.