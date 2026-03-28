Cosecha de soja de Brasil se acerca al 73%, continúa abajo de la del año pasado: Patria AgroNegocios

Los agricultores de Brasil ⁠han cosechado el 72,99% de la superficie prevista para el ⁠equipo de campaña 2025/26 ⁠de soja, menos que el 81,31% registrado en estas mismas fechas el año pasado, pero cerca del promedio de los últimos cinco años, que es del 73,95%, informó la consultora Patria AgroNegocios.

Las lluvias continuaron cayendo en algunas partes del país durante de la semana, al entrar en la fase final de la cosecha, señaló Patria tarde el viernes.

Sin embargo, se espera que la cantidad de precipitaciones disminuya en ⁠los próximos días, lo ⁠que permitirá ⁠que los trabajos en el campo avancen ⁠con mayor fluidez, añadió.

El estado de Mato Grosso sigue liderando el país en cuanto a ritmo de cosecha, habiendo cosechado el 99,3% de su superficie estimada.

Brasil ⁠es el mayor productor mundial de soja.