El acuerdo comercial UE-Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo

El acuerdo de libre ⁠comercio de la Unión Europea con el bloque ⁠sudamericano Mercosur se ⁠aplicará con carácter provisional a partir del 1 de mayo, dijo este lunes la Comisión Europea.

Los elementos comerciales clave del acuerdo, que ha resultado polémico en Europa, se aplicarán a partir de esa fecha entre los 27 Estados de la UE y los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación antes de finales ⁠de marzo.

"Argentina, Brasil ⁠y Uruguay ⁠ya lo han hecho. Paraguay ⁠ha ratificado recientemente el acuerdo y se espera que envíe su notificación en breve", dijo la Comisión en un comunicado.

El Parlamento Europeo pidió en enero que la justicia verificara la legalidad de ese acuerdo de libre comercio entre el bloque europeo y el Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En espera de que la Corte de justicia de la UE emita una decisión en un año y medio, la Comisión optó por una aplicación provisional de este acuerdo, muy criticado por el sector agrícola en Francia pero respaldado por los gobiernos de Alemania y España.

"La aplicación provisional facilitará la supresión inmediata de algunos aranceles", subrayó la Comisión Europea.

Ese tratado facilitaría que la UE exporte más automóviles, máquinas, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia el bloque sudamericano, y la entrada a Europa de carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja de los países del Mercosur.

Según sus partidarios, el acuerdo permitirá impulsar la economía europea, afectada por la competencia de China y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

En cambio, sus detractores afirman que puede afectar a la agricultura europea con productos importados más baratos y no siempre acordes a las normas de la UE, a falta de controles suficientes.