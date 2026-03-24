Contra consenso, J.P. Morgan y Barclays esperan que Banxico recorte la tasa esta semana

Economistas de Barclays y J.P. Morgan anticipan que la Junta de Gobierno de Banco de México retomará el ciclo de recortes en la tasa en la decisión programada de este jueves 26 de marzo.

Esta expectativa contrasta con el consenso del mercado que, según la encuesta de Citi, prevé que se prolongará la pausa en el ciclo de recortes.

En análisis separados, estrategas de Barclays y J.P. Morgan, coincidieron en anticipar que el escenario internacional y su impacto en los precios del petróleo, llevarán al banco central a tomar una postura más cautelosa.

Los estrategas de ambas instituciones, consideran que el contexto global y su impacto en el precio del petróleo, el tipo de cambio y la inflación son factores que no permiten por ahora anticipar el nivel en el que quedaría la tasa de referencia después de la decisión de este jueves.

Cabe recordar que según los resultados de la encuesta quincenal de Citi, los pronósticos sobre la tasa de Banco de México están divididos. Si bien es una mayoría quien anticipa que no habrá recorte en la decisión de marzo, hay 12 entidades financieras que sostienen el pronóstico de un recorte en el anuncio de este jueves, que dejaría la tasa en 6.75 por ciento.

Las 12 instituciones que van contra consenso y esperan recorte en la decisión de esta semana son: Actinver; BBVA; Barclays; Bank of America; Bradesco BBI; Citi; HSBC; Morgan Stanley; Natixis; Scotiabank México; Valmex así como XP Investments.

Para los expertos de Barclays, el panorama geopolítico puede motivar una división de votos en el anuncio programado de este jueves, de tres a dos, donde consideran que la subgobernadora Galia Borja se sumará a la postura más restrictiva del subgobernador Jonathan Heath.

Tipo de cambio, otro punto a considerar: J.P. Morgan

En una nota de análisis de J.P. Morgan, titulada “Entre un recorte y un entorno complejo”, admitieron que hay riesgo para que se cumpla su previsión de tasa terminal en 6.25% para este año.

Apuntaron que la información proporcionada por la Junta de Gobierno de Banco de México en la decisión monetaria de febrero, sugiere que la pausa en el ciclo de recortes de la tasa, que abrieron en ese momento sería breve, debido a efectos fiscales puntuales, una moneda más fuerte y riesgos a la baja para el crecimiento.

“No podemos afirmar que la economía mexicana se ha librado de la incertidumbre pero sin duda ha absorbido bien las perturbaciones. La moneda se ha debilitado 2.6% con respecto del dólar estadounidense desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, pero se mantiene 1% más fuerte en lo que va del año”, señalaron.

Para fortalecer su argumento de que la Junta de Gobierno sí recortará la tasa en la decisión de este jueves, explicaron que “las tensiones comerciales en el 2025 fueron, en cierta medida, más importantes y aun así, el Banco de México redujo progresivamente la tasa al 7 por ciento”.

Se complica la ruta monetaria: Barclays

En su análisis semanal, los estrategas de Barclays advirtieron que “lo que suceda después de la decisión monetaria del jueves es complejo y dependerá de la persistencia o no, de las perturbaciones actuales en la inflación y el crecimiento; así como de las acciones de la Reserva Federal.

“La pregunta más relevante es el nivel al que la Junta de Gobierno podría llevar la tasa de referencia posteriormente. Por el momento, parece que el listón para las subidas de tasas está alto y la voluntad de seguir adentrándose en la neutralidad de la tasa con mas recortes, sigue arraigada en al menos dos miembros de la Junta”.

Las posiciones de la Junta de Gobierno

Como se recordará, el Banco de México pausó el ciclo de recortes de la tasa en la decisión de febrero y varios miembros de la Junta explicaron en la presentación del Informe Trimestral, que valorarían seguir con el ciclo de recortes en la tasa, en la medida que no se presenten efectos de segundo orden en los precios.

La gobernadora Victoria Rodríguez Ceja explicó que efectos de segundo orden responderían a la modificación del IEPS “a ciertos productos” y a los aranceles a productos de importación de países con quienes México no tiene tratado.