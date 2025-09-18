El BoE deja sin cambios sus tasas de interés

El Banco de Inglaterra (BoE, por su sigla en inglés) mantuvo ayer su tasa de interés clave en 4.0%, ya que la elevada inflación en Reino Unido compensa el estancado crecimiento económico del país.

“Aunque estimamos que la inflación volverá a nuestra meta de 2.0%, aún no estamos fuera de peligro, por lo que cualquier recorte futuro deberá realizarse de forma gradual y cuidadosa”, dijo Andrew Bailey, gobernador del BoE, en un comunicado.

Los datos oficiales del miércoles mostraron que la inflación anual se situó en 3.8% en agosto. El BoE informó ayer que prevé un alza de precios de 4.0% para este mes.

Linsday James, estratega de inversiones de la firma de gestión patrimonial Quilter, mencionó que los mercados “no están deduciendo completamente el próximo recorte de tasas hasta finales de abril”.

Los responsables políticos deben equilibrar el aumento de la inflación con la lentitud de la economía británica y el desempleo, que se encuentra en su nivel más alto en cuatro años.

A pesar de varias reducciones durante el año pasado, la economía británica ha tenido dificultades para crecer después de que la ministra de finanzas, Rachel Reeves, aumentara los impuestos y recortara el gasto público tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones de julio.