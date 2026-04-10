Altos funcionarios de Irán llegan a Pakistán para su posible diálogo con autoridades de EU

Una delegación de altos funcionarios de Irán llegó a Islamabad previo a las conversaciones sobre un alto el fuego con Estados Unidos en la capital paquistaní, informó el viernes la televisión estatal iraní.

La delegación estaba encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, y otros responsables de seguridad y economía, señaló en su sitio web la emisora estatal IRIB.

Sin embargo, reiteró la posición de Irán de que las conversaciones solo comenzarán si Washington acepta las condiciones previas de Teherán.

Ghalibaf había establecido anteriormente un alto el fuego en Líbano y la "liberación de los activos bloqueados de Irán" como condiciones para el inicio de las negociaciones con Estados Unidos, cuya delegación estará encabezada por el vicepresidente JD Vance.