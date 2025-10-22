Alemania pagará al personal militar estadounidense local

Alemania tiene previsto pagar a unos 11,000 empleados locales de las bases militares estadounidenses en el país cuyos salarios se han visto afectados por el cierre del gobierno en Washington, según informó ayer 22 de octubre, el Ministerio de Finanzas.

“El gobierno federal iniciará un gasto no programado para garantizar que los salarios de octubre se paguen a tiempo”, declaró una portavoz del ministerio.

El sindicato Verdi afirmó el martes que el personal local ha seguido cobrando durante los anteriores cierres del gobierno estadounidense, pero expresó su temor de que la actual Administración Trump pareciera dispuesta a suspender los salarios.

El sindicato sostuvo que hacerlo supondría una clara violación de la legislación alemana e instó a encontrar una solución para evitar cualquier impago.

La portavoz del Ministerio de Finanzas declaró ayer a la AFP que, por el momento, no está claro si los pagos estadounidenses se realizarán a pesar del cierre.

Sin embargo, el gobierno federal de Berlín y el estado alemán de Renania-Palatinado llegaron a un acuerdo para garantizar el pago de los salarios y evitar cualquier problema, afirmó.

El gobierno alemán prevé que se le reembolsen los costos salariales una vez que la parte estadounidense realice el pago, según la portavoz.

La contribución de Berlín es “una muestra de solidaridad con las fuerzas armadas estadounidenses estacionadas en Alemania y sus empleados civiles”, añadió.