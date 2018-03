De los 47 bancos que operan en el país, sólo cuatro (9%) cuentan con programas de educación financiera. Éstos son, BBVA Bancomer, Citibanamex, Banco Azteca y Actinver, de acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Pero no sólo la mayoría de los bancos no cuenta con programas de educación financiera en México, tampoco otros intermediarios no bancarios.

Por ejemplo, sólo seis de 81 aseguradoras (7%) tiene un plan de este tipo: MetLife, Seguros BBVA, Seguros Banamex, Seguros Azteca, MetLife Más y Principal Seguros.

En tanto que en las afores, cinco de 11 (55%) lo tienen: Afore Banamex, Principal Afore, Pensionissste, Afore Azteca y MetLife Afore; mientras que dentro de las sofomes sólo una de 676: Sociedad Integral Emprendedora Siembra, cuenta con un programa de educación financiera.

Condusef invitará a sumarse

Esta situación preocupa a la Condusef, dado que, a su consideración, es fundamental que, además de los organismos de gobierno, los bancos y otras empresas financieras privadas contribuyan a la educación financiera de la población mexicana.

Pensamos que es fundamental que en la medida de sus posibilidades todas las entidades financieras que operan en México y que son supervisadas o reguladas, ya sea por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o la Condusef, tengan o contribuyan a la educación financiera , mencionó Mario Di Costanzo, presidente de la dependencia.

El funcionario acentuó que hoy es muy bajo el porcentaje de instituciones privadas que cuentan con programas de educación financiera y, aunque no es algo que sea obligatorio en la ley para las entidades, la Condusef las conminará a que, si no tienen uno propio, se suban y colaboren con los que ya tiene la dependencia a su cargo.

Se han generado prácticamente ocho líneas básicas de acción, de cooperación, en las cuales (las entidades) pueden ayudar o ser partícipes del programa de educación financiera de la Condusef y van desde la elaboración y edición de impresos, de los cuales la Comisión ya tiene toda una gama, hasta la reproducción de los correos que llamamos Consejos para tu bolsillo, la generación de conferencias y actividades relativas a educación financiera, incluso en las delegaciones que la Condusef tiene en el interior de la República , refirió el funcionario.

Asimismo, expuso que toda esta gama de acciones va a tener además una repercusión en el buró de entidades. Se les van a poner de una a cinco estrellas, dependiendo del grado de aportación o de colaboración que tengan al programa de la Condusef .

A decir de Di Costanzo, un esfuerzo conjunto de este tipo permitiría alcanzar un universo potencial de casi 60 millones de personas, quienes de alguna manera tienen un contrato con alguna entidad financiera, y que permitiría producir y hacer llegar las acciones, ya no sólo de la Condusef, sino del sector financiero en general, a todas las personas y usuarios , enfatizó.

La educación financiera sirve, entre otras cosas, para que las personas tomen mejores decisiones antes de contratar algún producto o servicio de este tipo.

Por ejemplo, en esta época de incertidumbre económica, Alejandro del Bosque, director de Depósitos de Scotiabank y coordinador de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México, recomienda destinar los gastos hormiga al ahorro, además de planificar el presupuesto y consolidar los ingresos.

