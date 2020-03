El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a la contingencia sanitaria por el coronavirus, no habrá condonación de impuestos a grandes empresas.

“Nada de rescates al estilo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas y que estén pensando que va a haber condonación de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes”, declaró en su conferencia de prensa matutina.

Refirió que el gobierno buscará ayudar, en primer lugar, a los más necesitados, como los pequeños comerciantes, a través de los créditos de las Tandas del Bienestar, además de apoyar a otros sectores —como los adultos mayores— a través de los programas sociales.

Apenas en febrero los diputados avalaron la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos; sin embargo, éstas se mantienen en casos extraordinarios, por ejemplo, al tratar de no afectar la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como para ayudar a aquellos afectados por catástrofes naturales, plagas o epidemias.

Las condonaciones fiscales se dan cuando la autoridad perdona, parcial o completamente, los adeudos fiscales de los contribuyentes, con el fin de apoyar económicamente a los causantes o bien regularizar a aquellos incumplidos y así generar mayores ingresos.

Las declaraciones del presidente se presentan en un contexto en donde diversos gremios, la Iniciativa Privada y expertos en el tema han dicho que se necesitan estímulos fiscales para aminorar el impacto del Covid-19 en la economía.

Medidas extraordinarias

La crisis que se está viviendo actualmente a nivel internacional es un evento sin precedentes, que necesita que los gobiernos tomen medidas extraordinarias para conservar los empleos, refirieron analistas.

“Ésta no es una crisis normal. No es una situación normal que simple y llanamente requiera medidas tradicionales y normales. Estamos ante el evento, probablemente, más grave y más serio de los últimos 70 años en materia económica, más grave que la crisis del 2008. Puede ser temporal, que eventualmente nos recuperemos. El riesgo es que, si no se toman las medidas de apoyo y soporte, la crisis se puede profundizar”, indicó Carlos Ramírez, consultor de Integralia.

En este sentido, refirió que los apoyos fiscales —como lo pueden ser las condonaciones de impuestos— son necesarios para preservar los empleos y que las empresas no quiebren; sin embargo, considera que la ideología del presidente pudiera nublar las decisiones. “ El factor que nubla es la ideología, la visión de que a través de apoyos fiscales estás subsidiando a las empresas y a ricos”.

Explicó que los programas sociales no van a ser suficientes para apoyar a la población y que aunque se sigan pagando los impuestos, puede llegar un momento en donde la recaudación se desplome.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, dijo que la recaudación de impuestos se verá mermada y será hasta la segunda mitad del 2021 cuando la economía se empiece a recuperar, dependiendo de cuánto dure la contingencia.

“Se tienen que implementar medidas contracíclicas que, de alguna manera, detengan la caída del PIB y que sienten las bases para una rápida recuperación, para proteger los empleos. Es urgente una política fiscal expansiva”, aseveró.

Beneficios temporales

La Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) también se unió a las propuestas de estímulos fiscales. “Ante la pandemia y la grave afectación económica que ha provocado en el mundo, Anade considera indispensable que se adopten medidas y se otorguen estímulos y beneficios temporales en materia fiscal y de seguridad social para mitigar el impacto de los efectos adversos del entorno descrito, y preservar los empleos y las empresas, como principales fuentes de trabajo”, detalló.

Uno de los principales llamados es agilizar la devolución de impuestos para propiciar un mayor flujo de dinero. Además, propone reinstalar, temporalmente, la compensación universal.

También proponen que se amplíe el plazo para el pago provisional y anual de impuestos por todo el tiempo que dure la actual contingencia. Cabe destacar que el 31 de marzo termina el plazo para la declaración anual 2019 de las personas morales, mientras que las personas físicas tienen hasta el 30 de abril.

Además, sugieren el diferimiento del pago de aportaciones en materia de seguridad social y vivienda por todo el tiempo que dure la contingencia.

Proponen que para incentivar la inversión se permita la deducción inmediata de inversiones, así como la deducción total de ingresos de los trabajadores para fomentar el empleo y la conservación de las fuentes de trabajo.

Para incentivar el financiamiento sugieren ampliar los límites para la deducción de intereses y reducir las tasas de retención del ISR para intereses pagados al extranjero.

