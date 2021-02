Monterrey, NL. El director para México del Banco Mundial, Pablo Saavedra, consideró que América Latina, incluyendo a México se podrá recuperar de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, en el Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2023, a un nivel similar al que había en 2018.

"Es todavía más grave cuando se ve el PIB per cápita, es la mejor medida de desarrollo a largo plazo (…) los países de ingreso medio alto que es donde está México, el ingreso per cápita estuvo muy parecido en 2018 y 2019, seguramente nos va a tomar hasta el 2025 para llegar al nivel del PIB per cápita que teníamos en 2018, son cinco años, una gran pérdida en el bolsillo de las personas”, destacó.

América Latina fue una de las regiones más golpeadas por la pandemia, con la peor caída del Producto Interno Bruto (PIB) desde 1901, señaló durante una conferencia virtual con el Colegio de Economistas de Nuevo León.

En el caso de México, aclaró, la caída del PIB fue más grande durante la gran depresión, sin embargo la salida de la crisis sanitaria empezó en el tercer trimestre de 2020, jalada por la exportación del lado de la demanda y la manufactura del lado de la oferta, mientras que el consumo fue el más golpeado.

Parte de la recuperación de la economía se debe a la llegada de las vacunas anti-Covid-19, "en la compra de vacunas México lo hizo muy bien, compró 230 millones de vacunas, casi para cubrir a toda la población. Las farmacéuticas le han estado fallando a todos los países y las vacunas llegan a cuentagotas, ese es un factor que va a influir en la recuperación de todos los países".

También será importante la velocidad con las que lleguen las vacunas, donde México tiene una gran experiencia en programas de vacunación.

Por otra parte, dijo que en la discusión sobre el sector energético, la inversión en el país va más allá de esos sectores y se va a aprovechar un momento en este año, donde las empresas que tienen comercio exterior y las multinacionales van a pensar en reinvertir al considerar muchas variables globales, como las cadenas de suministro.

“Lo que está pasando en Estados Unidos, es que la demanda de exportación de manufactura mexicana ha jalado la recuperación desde el segundo semestre de 2020, pero hay que ver como la situación de ese país evoluciona, con los estímulos fiscales, y la rápida vacunación, que permita ayudar a otros sectores”, apuntó.

Estimó que si sale el paquete fiscal de Estados Unidos, así como otras variables, el crecimiento de ese país será del 5 por ciento. Sin embargo se está discutiendo un alza en las tasas de interés.

Desarrollo post pandemia

Para lograr un desarrollo post pandemia se tienen que considerar algunos aspectos por ejemplo que el crédito al sector privado en México es de apenas el 40%, muy por debajo de otros países.

Otro aspecto es la ineficiencia en la asignación de recursos que va a empresas menos productivas, mientras que la banca no le da acceso al crédito a empresas nuevas.

"Un tema crítico son las Fintech (empresas que usan la tecnología para brindar servicios financieros), donde ha habido una gran disrupción pero faltan regulaciones para abrir el mercado y hacer la bancarización", dijo.

El Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (Sinager), se firmó con 25 estados, y cada año se revisará la regulación, sin embargo deben tener un impulso estatal.

Otro tema que se debe considerar es la informalidad, pues casi el 60% del país tiene empresas informales con una productividad muy baja.

Por otra parte, aunque en el sector automotriz México participa en las cadenas de valor globales, el contenido de exportación de proveedores es muy bajo. En ese sentido, deben trabajar unidos gobierno y empresas.