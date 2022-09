Mayor fiscalización y austeridad selectiva, los saldos a cuatro años del gobierno de AMLO: analistas

Una mayor fiscalización, sobre todo al rubro de grandes contribuyentes, así como la aplicación de una austeridad del gasto, que para varios ha sido selectiva, son los saldos que ven los analistas a cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Es una administración con un perfil muy bajo en cuanto a la política fiscal. No entendió que la política fiscal no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para financiar el desarrollo de un país. En lugar de plantear cambios en la política fiscal para financiar el desarrollo del país, decidió no ser activo en esa materia y mantener la inercia que tanto se le criticó a los gobiernos anteriores. Este gobierno, hasta cierto punto, ha mantenido una inercia, una estructura débil de las finanzas públicas que ya venía del pasado, pero no se hizo mucho para cambiarlo”, dijo Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.