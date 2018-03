Durante el año pasado se iniciaron 8,086 procedimientos administrativos en materia aduanera (PAMAS) a la importación, 5.2% más que los que se realizaron durante el 2016, de acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los PAMAS son los procedimientos que se inician al embargar mercancías en los términos previstos por la Ley Aduanera. Si no se ejecuta una defensa legal —por medio de pruebas o amparos— las mercancías pasarán a propiedad del fisco federal.

Las razones por las cuales se puede embargar la mercancía son cuando ésta se introduce al territorio nacional por lugares no autorizados; se desvíen de las rutas fiscales; sea transportada por medios distintos a los autorizados; sea mercancía prohibida, sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias; no se acredite la documentación correspondiente, entre otros.

El SAT informó que el embargo de mercancías introducidas ilegalmente el año pasado fue por un valor de 13,969 millones de pesos, 20% mayor, en términos reales, al monto que se registró en el 2016.

Agregó que la determinación de contribuciones omitidas fue por 3,407 millones de pesos, ello derivado de la revisión y fiscalización —tanto de la carga como de pasajeros— en las aduanas del país, que a su vez fue 5.3% mayor que en el 2016.

En cuanto a las operaciones con riesgo de valor y origen, el SAT precisó que se realizaron 8,738 análisis de valor, 191.9% más de lo que se realizó de enero a diciembre del 2016, mientras que se emitieron 789 órdenes de embargo por subvaluación (30.4% más que un año antes), cuyo monto asociado fue de 136.5 millones de pesos.

Derivado de estos procedimientos, el órgano recaudador solicitó la suspensión del padrón de importadores de 520 contribuyentes que tuvieron que ver con las órdenes de embargo, mientras que en el 2016 suspendieron a 420 pagadores de impuestos.

El año pasado, el fisco impulsó la estrategia Hacia la Aduana del Siglo XXI, con la cual se busca mejorar el funcionamiento y las instalaciones de las aduanas del país para que, a su vez, se pueda obtener una mayor recaudación dentro de ellas, así como una mayor vigilancia respecto a las mercancías que entran y salen del país.

De esta manera, el gobierno federal tuvo ingresos por operaciones de comercio exterior, en el 2017, de 845,293 millones de pesos, 1.2% más, en términos reales, que lo que obtuvo un año antes.

PLAN ESTRATÉGICO CON EU DA RESULTADOS

Por otro lado, el SAT precisó que gracias al Plan Estratégico Aduanero Bilateral México-Estados Unidos se pudieron identificar facturas alteradas o apócrifas, así como a proveedores no localizados o inexistentes que amparaban la compra o venta de mercancías.

Dichas facturas apócrifas tuvieron un valor de 850.4 millones de pesos, 40.6% más que las que se identificaron en el 2016, cuando tuvieron un valor de 570.2 millones de pesos.

El Plan Estratégico se dio a conocer en el 2014 con el establecimiento de cuatro pilares para construir una relación aduanera más amplia: competitividad, seguridad y aplicación de las leyes aduaneras, fortalecimiento de las capacidades y trabajo con el sector privado.

De esta manera, el SAT puede investigar a las aduanas seleccionadas de Estados Unidos y viceversa para agilizar procedimientos y vigilar de mejor manera las operaciones de comercio exterior.

