El Banco de México (Banxico) está listo para ser más contundente en caso de que las presiones inflacionarias persistan. De acuerdo con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de la institución, se pueden realizar aumentos de más de 50 puntos base, como se han visto en las últimas decisiones, en caso de ser necesario.

“La decisión pasada, de aumentar la tasa 50 puntos base, fue la que consideramos correcta, pero, para nosotros, ha sido muy importante mandar un mensaje que refleje el compromiso que tiene Banxico y cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Eso implica, en caso de ser necesario, tener sobre la mesa un incremento superior al que hemos estado haciendo”, dijo Rodríguez Ceja en videoconferencia.

A ella se le sumó el subgobernador Gerardo Esquivel, quien mencionó que la contundencia con la cual actuará Banxico significa que no dejarán fuera de la discusión incrementos mayores a los que han realizado. “Pero es sólo eso, tenerlo sobre la mesa (…) no implica un compromiso de ir hacia esa dirección”, aclaró al explicar que en la toma de decisiones inciden varios factores. Y agregó que el alza de tasas no arregla por sí sola la inflación, pero incide.

En la última decisión de política monetaria, cuatro de los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico votaron por un alza en la tasa de interés de 50 puntos base; sin embargo, la subgobernadora Irene Espinosa abogó y votó por un incremento de 75 puntos base ante los persistentes niveles de inflación que han rebasado, en los últimos meses, 7.00 por ciento.

“Estamos en un entorno de mayor incertidumbre, condiciones externas más adversas por el ciclo de normalización general en el mundo, y también, como lo mencionamos, con un balance de riesgos para la inflación sesgado al alza y deteriorado en el margen. Con toda esta información me parece que actuar con mayor firmeza, por un lado, y mayor oportunidad, por el otro, para poder atender y lograr llevar la tasa real de interés que sea consistente con la convergencia a la meta en el periodo que opera la política monetaria es la ruta prudente que debíamos tomar”, declaró a medios la subgobernadora Espinosa.

Estímulos a gasolina han evitado mayor inflación

Al ser cuestionados por el Paquete contra la Inflación y Carestía (Pacic), que fue presentado a inicios de mayo, los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que estarán al pendiente de sus efectos, a la vez de que destacaron la implementación de los estímulos fiscales a la gasolina.

“Consideramos que la federación en el ámbito de sus atribuciones, ha decidido implementar ciertas medidas que fueron anunciadas a principios de mayo (...) nosotros estamos incorporando y dando seguimiento al impacto que pueda tener este programa para el combate a la inflación”, dijo la gobernadora Rodríguez Ceja.

En tanto, el subgobernador Jonathan Heath apuntó que los estímulos fiscales a las gasolinas son la pieza clave en el Pacic, y coincidió con las estimaciones ofrecidas por el gobierno de que, de no implementarlos, la inflación podría estar hasta en un nivel de 9 por ciento.

“Definitivamente es la pieza clave en el Pacic. Si no hubiera sido por este subsidio, estaría totalmente de acuerdo con la estimación de la Secretaría de Hacienda de que la inflación no estaría arriba de 7%, sino de 9% (…) Aunque nuestra inflación sigue subiendo, ya nos ubicamos por debajo de Chile, Perú, Colombia, Brasil, y otros países porque ellos no han tenido la oportunidad de hacer una política igual”, dijo Heath.

Actualmente, Banxico mantiene la tasa de interés de 7%; el mercado espera que en su próxima decisión, que será este mes, aumente el costo del dinero en, al menos, otros 50 puntos base.

