Las múltiples amenazas a la economía mundial encabezaron este lunes las preocupaciones de los más acaudalados en la cumbre anual de Davos, mientras que algunos se refirieron incluso al riesgo de una recesión mundial.

Los líderes políticos y empresariales reunidos en el Foro Económico Mundial (FEM) se reúnen en un contexto en el que la inflación ha alcanzado su nivel más alto en una generación en las principales economías, como Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Estas alzas de precios han minado la confianza de los consumidores y han sacudido los mercados financieros mundiales, lo que ha llevado a los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de Estados Unidos, a subir las tasas de interés.

Mientras, las repercusiones en los mercados del petróleo y los alimentos por la invasión rusa de Ucrania en febrero y los confinamientos por el Covid-19 en China han agravado el pesimismo.

"Tenemos al menos cuatro crisis, que se entrelazan. Tenemos una alta inflación (...) tenemos una crisis energética (...) tenemos pobreza alimentaria y tenemos una crisis climática. Y no podemos resolver los problemas si nos concentramos en una sola de las crisis", dijo el vicecanciller alemán, Robert Habeck.

No obstante, si no se resuelve ninguno de los problemas, me temo realmente que vamos a entrar en una recesión mundial con un efecto tremendo (...) en la estabilidad mundial", dijo Habeck durante una mesa redonda del FEM.