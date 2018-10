La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es optimista. Pese a que aún no hay una aprobación o negación de las propuestas que realizaron para combatir la emisión de facturas apócrifas, el ombudsman fiscal refiere que va por el camino indicado para acabar con este delito.

En entrevista, Edson Uribe, subprocurador de la Prodecon, acotó que, desde el punto de vista fiscal, las propuestas que hacen sobre retener el Impuesto sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) combatirán eficazmente la emisión de comprobantes fiscales falsos.

“Puedo asegurar que, si no la eliminamos, le damos un golpe terrible a la práctica. Quiero ser optimista. Si se aprueba la reforma tal cual la estamos presentando, yo me puedo atrever a decir que acabamos de un plumazo con el problema de las facturas falsas. En la Prodecon, creemos en lo que hacemos, buscamos que ya no sea costeable para las factureras seguir con este negocio”, aseveró.

Tras las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, de querer elevar la penalidad del delito de la emisión de facturas falsas a grave, la Prodecon presentó su propuesta para apoyar el combate a este ilícito.

“La propuesta consiste en que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, la Federación, la Ciudad de México, estados, municipios y sus organismos descentralizados retengan y enteren dos terceras partes del IVA causado en la contratación de servicios, además de 10% de la contraprestación que se pague, como el pago provisional del ISR”, explica el planteamiento del ombudsman fiscal.

Al igual que el presidente electo, la Prodecon también sugiere que la emisión de facturas falsas sea considerada como delito grave y se tipifique como delincuencia organizada.

“La medida de control fiscal, que se propone tanto para combatir a las empresas fantasma como contener la corrupción en el sector público, es la retención de impuestos, mecanismo que ha probado ser efectivo para combatir los esquemas de evasión sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes”, refiere el documento.

En este sentido, Edson Uribe afirmó que los contribuyentes que cumplen adecuadamente con sus obligaciones fiscales no tienen nada que temer, ya que la retención no les quitará dinero o les hará pagar más impuestos. Asimismo, refirió que incluso la retención se puede tomar en cuenta para sus pagos provisionales, declaración anual, acreditar el impuesto retenido a terceros, o bien, solicitar la devolución.

Agregó que, de aprobarse la propuesta y entrar en vigor el 1 de enero del 2019, los resultados al combate de la emisión de facturas falsas se podrían percibir, posiblemente, desde el primer trimestre del siguiente año.

Buena respuesta

Ante el buen recibimiento de las propuestas que realizó la Prodecon y el apoyo que han recibido de Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la consulta pública que se abrió hace algunos días se extendió hasta el próximo 12 de octubre.

“La primera etapa de la consulta pública vencía el 28 de septiembre, pero gracias a que esta proposición ha resonado, hay una nueva versión, por lo cual decidimos ampliar el plazo. Al día de hoy nos ha ido muy bien con la consulta”, precisó Edson Uribe.

Refirió que la consulta pública ha tenido un buen recibimiento por parte de los sectores empresariales, los cuales no sólo han mostrado su apoyo a las propuestas, sino que también han recomendado más modificaciones a la ley para combatir el problema.

Entre las empresas se encuentra el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, quienes se encuentran preocupados por la práctica, ya que muchas veces los contribuyentes cumplidos terminan perdiendo. Por ello no sólo apoya las propuestas de la Prodecon, sino que incluso sugiere que en vez de retener sólo dos terceras parte del IVA se retenga el impuesto completo.

Pese al buen recibimiento de la propuesta, la Prodecon aún no se ha reunido con el equipo de transición; sin embargo, están esperando el acercamiento no sólo para presentarla, sino también el trabajo que ha realizado el ombudsman fiscal a lo largo de estos años.