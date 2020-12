El Producto Interno Bruto (PIB) del G20 registró un repunte de 8.1% en el tercer trimestre del año, después un desplome sin precedentes que contabilizó en el segundo trimestre, cuando la caída fue de 6.6%, según los datos publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Pese al abultado incremento trimestral entre julio y septiembre, el PIB todavía se sitúa 2.4% por debajo de los niveles registrados al cierre del 2019.

En el conjunto de los países pertenecientes a la OCDE, el PIB experimentó, en el tercer trimestre, un avance de 9.1%, tras descender 10.5% en el segundo trimestre.

De esta forma, el conjunto de países del organismo todavía registra un PIB de 4.2% inferior al trimestre previo a la pandemia.

El repunte trimestral del PIB del G20 estuvo protagonizado por un crecimiento generalizado de todos los países. Los mayores avances se dieron en la India con 21.9%, Francia con un crecimiento de 18.7% e Italia con un repunte de 15.9%, al tiempo que las menores expansiones se observaron en Arabia Saudita con 12%, Corea del Sur con 2.1% y China con 2.7 por ciento.

Por su parte, la zona euro registró un repunte de 12.5% en comparación con el trimestre precedente, mientras que Estados Unidos repuntó 7.4% y Reino Unido 15.5 por ciento.

En comparación con el tercer trimestre de 2019, el PIB experimentó una caída de 2%, después de registrar una contracción de 8.9% entre abril y junio.

España, que no forma parte del G20, aunque desde el 2008 es invitado permanente del foro, registró una caída del PIB de 16.7 por ciento.

Anteriormente, la OCDE detalló en su informe sobre el panorama económico que las perspectivas de la economía mundial irían mejorando conforme al funcionamiento de las vacunas, asimismo, agregó que los gobiernos aún tienen tareas pendientes en cuanto a la gestión de la pandemia de Covid-19.

“No estamos fuera de peligro. Todavía estamos en medio de una crisis pandémica, lo que significa que la política aún tiene mucho que hacer”, dijo el economista jefe de la OCDE, Laurence Boone.

Francia se recuperará hasta el 2022

La economía francesa se hundirá 9% durante el 2020 y la recuperación tardará en llegar más de lo que se había anticipado, según el Banco de Francia, que espera que el nivel de actividad anterior al estallido de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus no se recuperará hasta mediados del 2022.

En sus proyecciones macroeconómicas publicadas el lunes, el Banco de Francia trabajó con un escenario central para el año próximo en el que “la epidemia no cesará inmediatamente y el despliegue generalizado de las vacunas no será plenamente efectivo si no hasta finales del 2021”.

Según las estimaciones del Banco de Francia, la actividad disminuirá 4% en el cuarto trimestre.

Fed, última reunión del año

La Reserva Federal (Fed) estadounidense dará el miércoles sus previsiones para la economía del país, dos días después de las primeras vacunaciones contra el coronavirus en Estados Unidos, además, podría actuar en el mercado para evitar un alza de tasas a largo plazo.

Hoy y mañana, en la que será su última reunión del 2020, la Fed podría volver a tomar medidas de rescate.

“En momentos en que la dinámica económica baja y los casos de Covid suben, pensamos que los responsables de la política monetaria reforzarán el puente que sostiene a la economía hasta que las vacunas estén ampliamente disponibles”, destacó Kathy Bostjancic, de Oxford Economics. (Con información de AFP)