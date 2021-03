Ricardo Monreal Ávila, senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, dijo que el tema de la regulación de las agencias calificadoras no es nuevo y que en el caso de México, este debate deberá llevarse a cabo "tarde o temprano".

"Las democracias no pueden darse el lujo de no debatir, de no discutir o de no tomar decisiones en temas que atañen a las y los ciudadanos, a la economía, al combate a la corrupción, al combate del pensamiento único o tecnocrático, o a las finanzas públicas. De este tipo de debates depende que una democracia se consolide y/o se fortalezca por el bien de todas y de todos", comentó el legislador el sábado 13 de marzo a través de su blog personal.

En este sentido, escribió que el papel y las capacidades con que cuentan las calificadoras, en particular Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's, han mostrado ya sus límites.

Además, consideró que las calificadoras ya no tienen como objetivo auditar las finanzas de las empresas o Estados, sino sólo emitir opiniones de solvencia con base en las informaciones que les han brindado sus mismas clientas y/o clientes que son los que pagan por sus servicios y no los inversionistas alrededor del mundo.

Las calificaciones otorgadas permiten, o no, encontrar financiamiento a instituciones estatales o privadas como se ha referido. Ello no es un asunto menor ya que lo que puede estar en juego es el desarrollo de los países, es decir, el bienestar de las personas", detalló Monreal.

De tal manera agregó que si bien es cierto que los gobiernos a cualquier nivel deben conducirse con responsabilidad económica y transparencia en el uso de los recursos, también es verdad que los capitales se han transnacionalizado, lo cual genera una batalla importante entre los gobiernos de los distintos países por atraerlos.

Yuefen Li, experta independiente sobre deuda externa y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), indicó recientemente que las tres grandes agencias de calificación crediticia –Standard & Poor's, Moody’s y Fitch Ratings– tienen una influencia excesiva sobre las decisiones de los préstamos, condiciones e intereses de la deuda soberana de los países.

Li agregó que debe reformarse urgentemente la arquitectura internacional de la deuda, suspender la emisión de calificaciones de crédito durante las crisis, como es la Covid-19, así como revisar los criterios de operación de las calificadoras de riesgo crediticio.

