El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) se sumó al llamado del sector empresarial que convoca a un liderazgo con unidad y no con división.



En conferencia de prensa, el presidente de la institución, José Besil Bardawil, aseguró que se tiene que generar un diálogo respetuoso y propositivo con todos los sectores del país para que su desarrollo sea competitivo, haciendo alusión a las diferencias que el candidato Andrés Manuel López Obrador tuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



“El IMCP está convencido que, trabajando conjuntamente los sectores productivos de México con las autoridades (…) seguiremos construyendo un México competitivo, de leyes y de bienestar”, dijo.



Sin embargo, Besil destacó que el llamado va dirigido hacia todos los candidatos que contienden por la presidencia de México y abordó que “se necesita más una labor de unión que de desunión”.

AGRADECIDOS CON EL SAT

Bésil también externó su agradecimiento al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por la ampliación del plazo que otorgaron al 15 de mayo a los contribuyentes para poder presentar la Declaración Anual del Impuesto Sobre la Renta.



“Agradecemos la sensibilidad de la autoridad tributaria para otorgar lo solicitado y reconocemos el esfuerzo que el sector privado ha emprendido para la regularización de la emisión de los comprobantes de nómina”.



Respecto a las dudas e incertidumbre que existían por parte de los contribuyentes con el aplicativo que maneja el SAT, Besil Bardawil dijo que los cambios dentro del fisco en cuanto a su modernización son un proceso de aprendizaje que no sólo va dirigido hacia los propios contribuyentes, sino hacia los asesores y la propia autoridad.



“Es claro que todo proceso de modernización representa una oportunidad para reducir costos, mejorar y simplificar el cumplimiento de obligaciones así como evitar futuras sanciones por la autoridad”, agregó.



Mario Morales López, vicepresidente fiscal del Instituto, aseguró que pese al problema que existía dentro del aplicativo del fisco, éste ya ha sido corregido por lo que no ven necesario que se genere una nueva prórroga.



“Existen aún algunos temas con el aplicativo que se siguen corrigiendo, sin embargo no afectan el proceso por el que se solicitó la prórroga en abril”, dijo.



Morales también señaló la necesidad de ampliar el aplicativo “Mis Cuentas” para que éste pueda llegar a más contribuyentes.

SUGIEREN REDUCCIÓN DE IMPUESTO A GASOLINAS

Durante la conferencia de prensa, el IMCP también sugirió bajar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para poder reducir el impacto que ha tenido el alza de los precios del energético, donde esta semana el precio de la gasolina Premium llegó a los 20 pesos por litro. Esto con el objetivo de que se pueda ser competitivo con el precio de las gasolinas que existe en la zona fronteriza del país con Estados Unidos.



Sin embargo, José Besil enfatizó en que la reducción de este impuesto no sólo generaría la disminución del precio de la gasolina, sino que además generaría un “boquete fiscal” que se debe tapar.



“Se necesitan reducir los impuestos para que así se pueda ver un descenso en los precios de las gasolinas, sin embargo esto generaría un ‘boquete fiscal’ que se tiene que tapar, para eso se tendría que hacer un análisis global de la estructura fiscal (…) como una mayor gravación de impuestos al consumo”, señaló.