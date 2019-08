En lo que va de la actual administración, la Procuraduría Fiscal de la Federación ha detenido cada tercer día a una persona por delitos de defraudación fiscal en el país, los cuales, en promedio, son por 11 millones de pesos, informó su titular, Carlos Romero Aranda.

Para ello, se ha realizado un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República, dijo.

A través de estas detenciones, el monto defraudado al fisco sería del orden de 700 a 800 millones de pesos en lo que va de la actual administración, indicó. Aclaró que no tiene datos del año pasado, ya que él empezó su conteo.

Al término de su participación en el II Congreso en Prevención de Lavado de Dinero, organizado por Thomson Reuters, el funcionario advirtió que la procuraduría va por todos los integrantes de las redes que se dedican a la emisión de facturas falsas, “sin importar que haya funcionarios de gobierno, los cuales tendrán que rendir cuentas como lo dicta la ley”.

“No hay que olvidar cómo operan estas empresas factureras, que son el conjunto de tres o más personas que, en forma constante y permanente, llevan a cabo actividades ilícitas, cuyo fin es evadir al fisco federal”, recordó.

Buscan sabotear la reforma

El procurador fiscal dijo que ante las críticas que se han hecho sobre las modificaciones que se busca hacer a la ley para considerar la emisión de facturas falsas como delincuencia organizada, “ hay quienes buscan sabotear estas reformas”.

“Hay puntos que es importante aclarar. Hay ciertos comentarios de que cualquier empresario podría caer en delincuencia organizada, y eso es una mentira (... ) El que esté dentro del marco de la ley no se tiene que preocupar” .

El procurador fiscal catalogó como una exageración llamar terrorismo fiscal a estas modificaciones, y refirió que existen grupos de poder que quieren sabotear las reformas al Código Fiscal de la Federación.

“Estos grupos son muy poderosos y en cierta manera están obteniendo recursos a su alcance para sabotear la reforma (... ) Esperaría que los legisladores tengan una visión de Estado de que esto es una vulneración a las finanzas públicas”, sostuvo.

Actualmente, los legisladores discuten modificaciones a la ley en donde se busca que la defraudación fiscal sea catalogada como delincuencia organizada, con lo cual las penas se endurecerían y habría prisión preventiva oficiosa.

En días anteriores, el procurador informó que se busca usar la figura de testigos protegidos para llegar a la cabeza de las empresas fantasma, además de utilizar otros mecanismos como la intervención telefónica, con autorización judicial, e infiltrados.

Añadió que trabajan con los legisladores para aprovechar el inicio del periodo ordinario de sesiones y así poder dictaminar la iniciativa para que después se turne al pleno del Senado.

El funcionario destacó que la venta y compra de facturas falsas pareciera ser un “deporte nacional”, por lo cual es importante erradicar o disminuir la práctica, que deja pérdidas al erario público.

Preocupa prodecon sin titular

Al ser cuestionado sobre las razones por las cuales la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) continúa sin titular, el procurador fiscal mostró su preocupación.

“Sí es un problema muy serio en la Prodecon no tener una cabeza. Hay cerca de 35,000 millones de pesos detenidos en acuerdos reparatorios. Para mí, en lo personal, sí es importante tener alguien que encabece la Prodecon”.

Refirió que lo que ha escuchado es que por cuestiones de austeridad hay 120 nombramientos pendientes, en donde entra el titular del ombudsman fiscal.

“La razón política real no lo sé. Lo que he escuchado en declaraciones del presidente es que él ha considerado que ciertos nombramientos, por cuestiones de austeridad, podrían omitirse y generaría ahorros. En total, hay 120 nombramientos que no ha realizado”.

La Prodecon lleva poco más de tres meses sin titular tras la salida de Diana Bernal, quien concluyó su segundo período en abril pasado.

Desde entonces, la institución, cuyas oficinas centrales se encuentran al sur de Ciudad de México, no tiene un titular, por lo que Luis Salinas, subprocurador de Análisis Sistémico de la Prodecon, está como encargado.

De esta manera, el ombudsman fiscal ha seguido con la ayuda a los contribuyentes. La última información refiere que, a ocho años de su creación, la Prodecon ha brindado 1 millón 68,500 servicios a los pagadores de impuestos.

“La procuraduría, organismo descentralizado, no sectorizado, creado por ley del Congreso y que tiene el carácter de defensor no judicial de derechos, continúa demostrando su eficacia en el apoyo, auxilio y defensa de todos los contribuyentes que sostienen el gasto público con el pago de sus impuestos”, aseveró la Prodecon en un comunicado.