El Banco de México (Banxico) dio a conocer la convocatoria a la subasta al vencimiento de coberturas cambiarias por 250 millones de dólares, la cual se llevará a cabo este viernes.



El banco central, a cargo del gobernador Alejandro Díaz de León, precisó que la renovación de las coberturas será en un plazo de 33 días, con fecha de vencimiento al 23 de mayo de este año. Con ello, sería la octava convocatoria que lanza el banco central en lo que va de abril.



Asimismo, en el documento emitido por el Banxico se informó que la subasta se llevará a cabo a las 8:30 de la mañana y, una vez que inicie la subasta, los postores tendrán hasta dos minutos para poder enviar sus posturas.



Las coberturas cambiarias son un instrumento utilizado por el Banxico para estabilizar al mercado cambiario sin afectar el saldo que tiene de las reservas internacionales. A través de este mecanismo, el banco pone a disposición de las instituciones bancarias postoras –que tienen obligaciones en dólares- coberturas que serán liquidadas en moneda mexicana.



El banco que gane la subasta tendrá un contrato bajo el formato forward, es decir, a largo plazo en el cual se acuerda el precio de compra o venta de un activo determinado para el día que venza el plazo de la cobertura. Al vencer el plazo, se devolverá la diferencia entre los dos tipos de cambio, es decir, en el monto que se contrató y el que está vigente el día del vencimiento.



“Con las coberturas cambiarias, el Banxico buscó darle liquidez al mercado y que éste sea menos especulativo. El programa ha tenido buena aceptación en el mercado, ha tenido mucha demanda y ha logrado disminuir, aunque no totalmente, la especulación”, acotó Jorge Gordillo, director de Análisis de CIBanco.



Explicó que la intención del Banxico no es controlar meramente el tipo de cambio, sino incentivar al inversionista ofreciendo liquidez para que siga trayendo e inyectando su dinero en el país.



En lo que va de este año el Banxico solo ha renovado el vencimiento de las coberturas cambiarias más no ha realizado ninguna subasta para colocar nuevos dólares.

FALTA SUBASTAR 75% DEL PROGRAMA

En el 2017, ante la entrada del nuevo gobierno estadounidense a cargo del republicano Donald Trump, la Comisión de Cambios, a través del Banxico, anunció que ofrecería un programa de coberturas cambiarias de hasta 20,000 millones de dólares para combatir la volatilidad e incertidumbre que persistía en el mercado.



En este sentido, Mariana Ramírez, analista de Ve por Más, recordó que hasta la fecha el Banxico sólo ha subastado 5,000 millones de dólares, por lo cual aún falta por colocar 75% del programa.



“El banco central sólo utilizó una parte de los 20,000 millones de dólares. Su primera intervención fue en marzo del año pasado, donde asignó 1,000 millones de dólares, mientras que en octubre anunció que a través de siete subastas colocaría 4,000 millones de dólares antes de acabar el año”, acotó.



Agregó que las coberturas cambiarias han logrado mitigar los efectos que tuvo el nuevo gobierno estadounidense sobre el mercado; no obstante, apuntó que ante el proceso electoral que se vive en el país, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se podrían generar nuevos periodos de incertidumbre.



Con lo anterior coincidió Jorge Gordillo, y acotó que se tendrá que ver hacia delante cómo se desarrollan estos factores para ver una reacción del Banxico de si es prudente o no empezar a subastar más coberturas.

ana.martinez@eleconomista.mx