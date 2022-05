La invasión de Rusia a Ucrania, como principal motivo, ha ocasionado que las minusvalías registradas en las administradoras de fondos para el retiro (afores) acumulen 253,443 millones de pesos al cierre del primer cuatrimestre del año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (Consar).

Para ponerlo en perspectiva, las minusvalías registradas son mayores a los 238,014 millones de pesos destinados al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para este año.

En enero las afores reportaron minusvalías por 136,575 millones de pesos; en febrero fueron por 25,316 millones; en marzo se apuntaron plusvalías de 48,000 millones de pesos y en abril hubo de nuevo minusvalías por 139,553 millones de pesos.

La Comisión reveló que el conflicto armado en Europa tiene repercusiones en la economía mundial como es la exposición del sistema financiero internacional y de empresas extranjeras, directa o indirectamente, a la economía rusa y la interconexión de muchas entidades a activos y pasivos sometidos a sanciones.

“Estas minusvalías han sido originadas por la incertidumbre entre los inversionistas debido a una mayor percepción de riesgo derivada de diversos acontecimientos que ha ocasionado volatilidad en los mercados”, argumentó la Consar.

Al respecto, Carlos Ramírez, ex presidente de la Consar, explicó que las minusvalías no pasan a mayores, “el valor de los instrumentos en lo que las afores tienen invertido el ahorro disminuyó, pero no es una pérdida”.

“Mañana no vas a vender el bono que tienes ahora con una pérdida, las afores son tenedores de manos firmes. El bono que perdió valor temporal sigue valiendo, no se ejecuta la pérdida hasta que vendes el instrumento, si no lo vendes tienes la minusvalía en papel, no en dinero”, comentó el también consultor en Integralia.

Para el exfuncionario público, este momento de volatilidad es un gran momento para que las afores salgan a comprar Udibonos o Bonos M y en espera de rendimientos extraordinarios, pensando en el futuro.

